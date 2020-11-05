Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2113211421152116 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 26 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 8 Всього голосів : 52 Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире Добрый вечер, решил посмотреть что по постановлениям 44-3 (в судебном порядке) и увидел что почти все вину признают, но штраф в усном порядке.



Подскажите пожалуйста номер судебного заседания где всю эту канитель развалили и на которое можно ссылаться при спорах с магазинами без маски. (или буду благодарен на пример заявления на непродажу товаров без маски).

Спасибо mamkin_buntar Повідомлень: 2 З нами з: 03.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:39 yama



Честно, не понимаю, в чем здесь несостыковки, кроме тех, о которых я сам изначально предупредил? В том, что 25 октября избыточная смертность была не 500 человек, а больше (из-за того, что статистика оперативная и может дополняться от ЗАГСов, не умеющих ее быстро отправлять в общую базу данных)?



Что касается доступов к этой информации - я ее и не искал в других источниках, чтобы утверждать, что ее больше нигде нет. Вы интересовались и не нашли? На сайте q.rating есть контакты авторов проекта. Можно им написать и уточнить Честно, не понимаю, в чем здесь несостыковки, кроме тех, о которых япредупредил? В том, что 25 октября избыточная смертность была не 500 человек, а больше (из-за того, что статистика оперативная и может дополняться от ЗАГСов, не умеющих ее быстро отправлять в общую базу данных)?Что касается доступов к этой информации - я ее и не искал в других источниках, чтобы утверждать, что ее больше нигде нет. Вы интересовались и не нашли? На сайте q.rating есть контакты авторов проекта. Можно им написать и уточнить zРадио

Повідомлень: 8144 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1487 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:41 ЛАД написав: Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение

Даже если сомневаться в цифрах по ссылке, это уже заметное отклонение



Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал Но пока ни одного веского довода не прозвучало Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделалНо пока ни одного веского довода не прозвучало zРадио

Повідомлень: 8144 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1487 раз. Подякували: 3335 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:24 zРадио написав: ЛАД написав: Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение

Даже если сомневаться в цифрах по ссылке, это уже заметное отклонение



Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал Но пока ни одного веского довода не прозвучало Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделалНо пока ни одного веского довода не прозвучало

Да я особо и не сомневаюсь, но yama настаивает на официальных данных, а я не знаю, где их найти за октябрь. По идее у Минюста, но где там искать, кто знает.



Кстати. При сегодняшних цифрах, а главное тенденциях, цифра 20 тыс. смертей от ковида к концу года не представляется такой уж фантастической. Как бы она не оказалась нижней оценкой.

Это не для "нагнетания".

20.000 это всего около 0,05% населения Украины.

И это чуть больше, чем за 8 месяцев от "Клас ХХ. Зовнішні причини смерті" и не сравнимо с ИБС - 177.397 (!) за 8 месяцев этого года.

Мелочи. Да я особо и не сомневаюсь, нонастаивает на официальных данных, а я не знаю, где их найти за октябрь. По идее у Минюста, но где там искать, кто знает.Кстати. При сегодняшних цифрах, а главное тенденциях, цифра 20 тыс. смертей от ковида к концу года не представляется такой уж фантастической. Как бы она не оказалась нижней оценкой.Это не для "нагнетания".20.000 это всего около 0,05% населения Украины.И это чуть больше, чем за 8 месяцев от "Клас ХХ. Зовнішні причини смерті" и не сравнимо с ИБС - 177.397 (!) за 8 месяцев этого года.Мелочи. ЛАД 2 Повідомлень: 17517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:37 Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:



В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай Vint Повідомлень: 1322 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2113211421152116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 05 лис, 2020 16:21