yama
Честно, не понимаю, в чем здесь несостыковки, кроме тех, о которых я сам изначально предупредил? В том, что 25 октября избыточная смертность была не 500 человек, а больше (из-за того, что статистика оперативная и может дополняться от ЗАГСов, не умеющих ее быстро отправлять в общую базу данных)?
Что касается доступов к этой информации - я ее и не искал в других источниках, чтобы утверждать, что ее больше нигде нет. Вы интересовались и не нашли? На сайте q.rating есть контакты авторов проекта. Можно им написать и уточнить