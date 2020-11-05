RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2113211421152116

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:39

yama

Честно, не понимаю, в чем здесь несостыковки, кроме тех, о которых я сам изначально предупредил? В том, что 25 октября избыточная смертность была не 500 человек, а больше (из-за того, что статистика оперативная и может дополняться от ЗАГСов, не умеющих ее быстро отправлять в общую базу данных)? :roll:

Что касается доступов к этой информации - я ее и не искал в других источниках, чтобы утверждать, что ее больше нигде нет. Вы интересовались и не нашли? На сайте q.rating есть контакты авторов проекта. Можно им написать и уточнить
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8147
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:41

  ЛАД написав:Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение


Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал :D Но пока ни одного веского довода не прозвучало
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8147
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:24

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение


Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал :D Но пока ни одного веского довода не прозвучало

Да я особо и не сомневаюсь, но yama настаивает на официальных данных, а я не знаю, где их найти за октябрь. По идее у Минюста, но где там искать, кто знает.

Кстати. При сегодняшних цифрах, а главное тенденциях, цифра 20 тыс. смертей от ковида к концу года не представляется такой уж фантастической. Как бы она не оказалась нижней оценкой.
Это не для "нагнетания". :)
20.000 это всего около 0,05% населения Украины.
И это чуть больше, чем за 8 месяцев от "Клас ХХ. Зовнішні причини смерті" и не сравнимо с ИБС - 177.397 (!) за 8 месяцев этого года.
Мелочи. 8)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17517
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2113211421152116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, spacemachine і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1671536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.