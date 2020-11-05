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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:33
Добрый вечер, решил посмотреть что по постановлениям 44-3 (в судебном порядке) и увидел что почти все вину признают, но штраф в усном порядке.
Подскажите пожалуйста номер судебного заседания где всю эту канитель развалили и на которое можно ссылаться при спорах с магазинами без маски. (или буду благодарен на пример заявления на непродажу товаров без маски).
Спасибо
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mamkin_buntar
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:39
yama
Честно, не понимаю, в чем здесь несостыковки, кроме тех, о которых я сам изначально
предупредил? В том, что 25 октября избыточная смертность была не 500 человек, а больше (из-за того, что статистика оперативная и может дополняться от ЗАГСов, не умеющих ее быстро отправлять в общую базу данных)?
Что касается доступов к этой информации - я ее и не искал в других источниках, чтобы утверждать, что ее больше нигде нет. Вы интересовались и не нашли? На сайте q.rating есть контакты авторов проекта. Можно им написать и уточнить
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zРадио
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:41
ЛАД написав:
Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио
, это уже заметное отклонение
Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал
Но пока ни одного веского довода не прозвучало
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zРадио
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:24
zРадио написав: ЛАД написав:
Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио
, это уже заметное отклонение
Были бы для этого достаточные основания, я бы сам это сделал
Но пока ни одного веского довода не прозвучало
Да я особо и не сомневаюсь, но yama
настаивает на официальных данных, а я не знаю, где их найти за октябрь. По идее у Минюста, но где там искать, кто знает.
Кстати. При сегодняшних цифрах, а главное тенденциях, цифра 20 тыс. смертей от ковида к концу года не представляется такой уж фантастической. Как бы она не оказалась нижней оценкой.
Это не для "нагнетания".
20.000 это всего около 0,05% населения Украины.
И это чуть больше, чем за 8 месяцев от "Клас ХХ. Зовнішні причини смерті" и не сравнимо с ИБС - 177.397 (!) за 8 месяцев этого года.
Мелочи.
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ЛАД
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:37
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
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