Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2113211421152116 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 50% 26 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 8 Всього голосів : 52 Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:37 Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:



В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай Vint Повідомлень: 1322 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:33 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Опять же первые ссылки в агрегаторе новостей

«Потому что не с кем разговаривать, не с кем делать дела. Поэтому и начали лидировать везде, потому что не с кем разговаривать. Пока все не «вымрут» и не переболеет, все это будет продолжаться. А сколько в них (власти, — ред.) в руках сокрытие информации, статистики. Вы же не знаете, сколько умерло от внегоспитальная пневмоний: не от COVID-19. У вас же нет этой статистики. У вас нет статистики, сколько похорон было по сравнению с прошлым годом. С января месяца, сколько было за это время было похорон. Где эта статистика? Как выросла смертность от сопутствующих заболеваний? Весь мир демонстрирует цифры, что от всех заболеваний возросла смертность. То есть COVID-19 обостряет всю хронику, и люди умирают. Где эта статистика по Украине?», — добавил Пеньков. заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.

то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности и так далее , но через какой-то инсайд авторы неизвестного сайта q.rating знаю , напишите авторам- уточните - честно МНЕ на работе надо работать и повышать ВВП страны , а не сидеть на форуме , утром просмотрел инфу агрегатора новостей пока чай пил - дальше как-то без меня.



ЛАД написав: Общая смертность по этим постановлениям не тайна.

q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей. Общая смертность по этим постановлениям не тайна.q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей. так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ. по статистике общей смертности кроме допущения что кто-то не исполняет закон о " не публикации " общей смертности других причин верить статистике ОБЩЕЙ смертности нету , посыл связаться с авторами ресурса для вопроса о том откуда статистика - хороший вариант.Опять же первые ссылки в агрегаторе новостейзаявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности и так далее , но через какой-то инсайд авторы неизвестного сайта q.rating знаю , напишите авторам- уточните - честно МНЕ на работе надо работать и повышать ВВП страны , а не сидеть на форуме , утром просмотрел инфу агрегатора новостей пока чай пил - дальше как-то без меня.так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ. Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2926 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5756 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:38 yama написав: то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности



Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут. Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19010 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4547 раз. Подякували: 7277 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:47 vitaliy_berdinskikh написав: Lady_N написав: Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке... Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах. Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.



В Сену скидывают прямо в мешках. В Сену скидывают прямо в мешках. Ratatui

Повідомлень: 7282 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:49 antey1969 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Lady_N написав: Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке... Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах. Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.

Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны. Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.



Не только в Киеве. Есть случаи ещё печальнее когда родня говорит денег на лекарства нет. Не только в Киеве. Есть случаи ещё печальнее когда родня говорит денег на лекарства нет. Ratatui

Повідомлень: 7282 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 693 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:00 freeze написав: yama написав: то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности



Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут. Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут.

количество умерших + - как в прошлом году и общая смертность НЕ выросла, это никто не может опровергнуть ничем кроме допущений\предположений

как умирало 1500 в месяц условно в 2019 так и в 2020 умирате 1400-1600 +- то же самое ну с поправкой на старение населения и пониженную рождаемость , ни для кого не секрет что в Украине идет сокращение населения и сокращение продолжительности жизни почти всю независимость . И этот год ничем не отличается от общей динамики . количество умерших + - как в прошлом годуи общая смертность НЕ выросла, это никто не может опровергнуть ничем кроме допущений\предположенийкак умирало 1500 в месяц условно в 2019 так и в 2020 умирате 1400-1600 +- то же самое ну с поправкой на старение населения и пониженную рождаемость , Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 10:03, всього редагувалось 2 разів. "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2926 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5756 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01 Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести. Ratatui

Повідомлень: 7282 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 693 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12 Ratatui написав: Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести. Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.

Три дня подряд идет правка статистики.

С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.

В конце октября МОЗ раздуплился, что что-то с цифрами не так, и выдал распоряжение дать результат по давно болеющих на дому.

По мере поступления информации с мест давным давно выздоровевшие стали пополнять свежую статистику от МОЗ Три дня подряд идет правка статистики.С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.В конце октября МОЗ раздуплился, что что-то с цифрами не так, и выдал распоряжение дать результат по давно болеющих на дому.По мере поступления информации с мест давным давно выздоровевшие стали пополнять свежую статистику от МОЗ antey1969 1

Повідомлень: 10111 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12 Ratatui написав: Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести. Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.



Конец рабочей недели, подтягивают хвосты по отчётам по графе выздоровевшие, стараются по максимуму выписать из больниц, чтобы не оставлять на выходные. Плюс смотрите пост antey1969 выше.

Такие волны по всему миру.

Воскресенье-понедельник минимум новых случаев, так как система тестирования отдыхает на выходные.

Пятница обычно во всех странах максимум всего -

читаем утренние сводки от минздравов

США - абсолютный максимум новых за день в одной стране + 118 000

всего по миру + 608 000 за сутки (примерно как за 2,5 первых месяца эпидемии)

Польша, близкая нам по населению + 27 000 новых случаев, нам есть еще куда расти, если посмотреть на Польшу

И так у большинства европейских стран Конец рабочей недели, подтягивают хвосты по отчётам по графе выздоровевшие, стараются по максимуму выписать из больниц, чтобы не оставлять на выходные. Плюс смотрите пост antey1969 выше.Такие волны по всему миру.Воскресенье-понедельник минимум новых случаев, так как система тестирования отдыхает на выходные.Пятница обычно во всех странах максимум всего -читаем утренние сводки от минздравовСША - абсолютный максимум новых за день в одной стране + 118 000всего по миру + 608 000 за сутки (примерно как за 2,5 первых месяца эпидемии)Польша, близкая нам по населению + 27 000 новых случаев, нам есть еще куда расти, если посмотреть на ПольшуИ так у большинства европейских стран Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19010 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4547 раз. Подякували: 7277 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2113211421152116 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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