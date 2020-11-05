Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:37
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
по статистике общей смертности кроме допущения что кто-то не исполняет закон о " не публикации " общей смертности других причин верить статистике ОБЩЕЙ смертности нету , посыл связаться с авторами ресурса для вопроса о том откуда статистика - хороший вариант.
Опять же первые ссылки в агрегаторе новостей
заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.
то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности и так далее , но через какой-то инсайд авторы неизвестного сайта q.rating знаю , напишите авторам- уточните - честно МНЕ на работе надо работать и повышать ВВП страны , а не сидеть на форуме , утром просмотрел инфу агрегатора новостей пока чай пил - дальше как-то без меня.
так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:38
Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:47
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:49
Не только в Киеве. Есть случаи ещё печальнее когда родня говорит денег на лекарства нет.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:00
количество умерших + - как в прошлом году и общая смертность НЕ выросла, это никто не может опровергнуть ничем кроме допущений\предположений
как умирало 1500 в месяц условно в 2019 так и в 2020 умирате 1400-1600 +- то же самое ну с поправкой на старение населения и пониженную рождаемость , ни для кого не секрет что в Украине идет сокращение населения и сокращение продолжительности жизни почти всю независимость . И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 10:03, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01
Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12
Три дня подряд идет правка статистики.
С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.
В конце октября МОЗ раздуплился, что что-то с цифрами не так, и выдал распоряжение дать результат по давно болеющих на дому.
По мере поступления информации с мест давным давно выздоровевшие стали пополнять свежую статистику от МОЗ
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12
Конец рабочей недели, подтягивают хвосты по отчётам по графе выздоровевшие, стараются по максимуму выписать из больниц, чтобы не оставлять на выходные. Плюс смотрите пост antey1969 выше.
Такие волны по всему миру.
Воскресенье-понедельник минимум новых случаев, так как система тестирования отдыхает на выходные.
Пятница обычно во всех странах максимум всего -
читаем утренние сводки от минздравов
США - абсолютный максимум новых за день в одной стране + 118 000
всего по миру + 608 000 за сутки (примерно как за 2,5 первых месяца эпидемии)
Польша, близкая нам по населению + 27 000 новых случаев, нам есть еще куда расти, если посмотреть на Польшу
И так у большинства европейских стран
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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