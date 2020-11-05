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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2113211421152116

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
26
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:37

Мастер спорта по борьбе с коронавирусом в очередной раз обновил рекорд:

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

по статистике общей смертности кроме допущения что кто-то не исполняет закон о " не публикации " общей смертности других причин верить статистике ОБЩЕЙ смертности нету , посыл связаться с авторами ресурса для вопроса о том откуда статистика - хороший вариант.
Опять же первые ссылки в агрегаторе новостей
«Потому что не с кем разговаривать, не с кем делать дела. Поэтому и начали лидировать везде, потому что не с кем разговаривать. Пока все не «вымрут» и не переболеет, все это будет продолжаться. А сколько в них (власти, — ред.) в руках сокрытие информации, статистики. Вы же не знаете, сколько умерло от внегоспитальная пневмоний: не от COVID-19. У вас же нет этой статистики. У вас нет статистики, сколько похорон было по сравнению с прошлым годом. С января месяца, сколько было за это время было похорон. Где эта статистика? Как выросла смертность от сопутствующих заболеваний? Весь мир демонстрирует цифры, что от всех заболеваний возросла смертность. То есть COVID-19 обостряет всю хронику, и люди умирают. Где эта статистика по Украине?», — добавил Пеньков.
заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.
то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности и так далее , но через какой-то инсайд авторы неизвестного сайта q.rating знаю , напишите авторам- уточните - честно МНЕ на работе надо работать и повышать ВВП страны , а не сидеть на форуме , утром просмотрел инфу агрегатора новостей пока чай пил - дальше как-то без меня.

  ЛАД написав:Общая смертность по этим постановлениям не тайна.
q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей.
так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:38

  yama написав:то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности


Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.


В Сену скидывают прямо в мешках.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:49

  antey1969 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.

Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.


Не только в Киеве. Есть случаи ещё печальнее когда родня говорит денег на лекарства нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:00

  freeze написав:
  yama написав:то есть не один я указываю на сокрытие \ отсутствие официальной статистики по смертности


Вы просто раскрыли заговор врачей убийц и министерств здравоохранения десятков стран мира, потому что плюс-минус ситуация везде одинаковая, может за исключением Северной Кореи, Туркменистана и ряда бедных африканских стран. Везде и все врут.

количество умерших + - как в прошлом году ;) и общая смертность НЕ выросла, это никто не может опровергнуть ничем кроме допущений\предположений :wink:
как умирало 1500 в месяц условно в 2019 так и в 2020 умирате 1400-1600 +- то же самое ну с поправкой на старение населения и пониженную рождаемость , ни для кого не секрет что в Украине идет сокращение населения и сокращение продолжительности жизни почти всю независимость . И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 10:03, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01

Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12

  Ratatui написав:Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.

Три дня подряд идет правка статистики.
С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.
В конце октября МОЗ раздуплился, что что-то с цифрами не так, и выдал распоряжение дать результат по давно болеющих на дому.
По мере поступления информации с мест давным давно выздоровевшие стали пополнять свежую статистику от МОЗ
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:12

  Ratatui написав:Сегодня резко выздоровело 10792. Такими темпами за пару недель количество выздоровевших просто не оставит места больным. Великая вещь статистика, главное как преподнести.


Конец рабочей недели, подтягивают хвосты по отчётам по графе выздоровевшие, стараются по максимуму выписать из больниц, чтобы не оставлять на выходные. Плюс смотрите пост antey1969 выше.
Такие волны по всему миру.
Воскресенье-понедельник минимум новых случаев, так как система тестирования отдыхает на выходные.
Пятница обычно во всех странах максимум всего -
читаем утренние сводки от минздравов
США - абсолютный максимум новых за день в одной стране + 118 000
всего по миру + 608 000 за сутки (примерно как за 2,5 первых месяца эпидемии)
Польша, близкая нам по населению + 27 000 новых случаев, нам есть еще куда расти, если посмотреть на Польшу :mrgreen:
И так у большинства европейских стран
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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