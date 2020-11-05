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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2115211621172118>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
26
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:27

  19yuriy91 написав:вчера ехал в маршрутке, наблюдал одну, которую иначе, как ипанутой не назовёшь.
баба, лет 30, с виду нормально одета, когда зашёл , была вабще без маски, продолжала так сидеть, через минут 5-10 начала жрать крекеры, потом достала телефон и позвонила кому-то, после разговора, через несколько мин, достала маску и натянула, как положено, на нос


Голодная была.Перед этим она палку колбасы сгрызла.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:40

  Ratatui написав:
  19yuriy91 написав:вчера ехал в маршрутке, наблюдал одну, которую иначе, как ипанутой не назовёшь.
баба, лет 30, с виду нормально одета, когда зашёл , была вабще без маски, продолжала так сидеть, через минут 5-10 начала жрать крекеры, потом достала телефон и позвонила кому-то, после разговора, через несколько мин, достала маску и натянула, как положено, на нос


Голодная была.Перед этим она палку колбасы сгрызла.

Это не сосна была? :)

Зображення

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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:00

  yama написав:.,.....
  ЛАД написав:Общая смертность по этим постановлениям не тайна.
q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей.
так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ.

Общая смертность (и с раскладкой по причинам) есть на сайте Госстата до августа включительно.
Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:10

«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», — сказал министр в эфире ток-шоу Право на владу.

Степанов напомнил, что с начала сентября количество госпитализированных с COVID-19 возросло в 3,5 раза:

«У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область — Краматорск».

https://kurs.com.ua/novost/236021-karantin-vihodnogo-dnja-mogut-vvesti-so-sledujushei-nedeli
Не очень понятен перечень городов для развертывания госпиталей. Одесса пока не передовик, Харьков не рассматривается, что с Краматорском?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:13

Черкасские вильнолюди:
"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", – обратился директор больницы к ворам.

https://kurs.com.ua/novost/235917-v-cherkassah-pacienti-ukrali-oborudovanie-iz-covid-bolnici
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:16

  antey1969 написав:С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.

Есть такая фишка. Задавили у подтвержденного ПЦР-тестом ковидника пневмонию, нет температуры дней 7-8 и под выписку. В выписке пишут лечение и рекомендации. На третей неделе после выписки самостоятельно (за свой счет) сделать КТ ОГК, тест ПЦР, печеночные и почечные пробы и т.д. До тех пор пока не получен отрицательный тест ПЦР находиться на самоизоляции.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:19

"Умный" комментарий о вакцинации у наших северо-восточных соседей:
Альтернатива вакцинации от коронавируса — находиться дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики полностью. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью», — отметила она.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/05/1871514.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В общем, накрыло и меня, 3 дня все ок, ощущение как с похмелья без темп, голова болела сильно, теперь пропало обоняние, темп уже 37.1.
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:21

Re: дым сигарет

  Uppi написав:курение и пневмония это два фактора которые могут уложить человека

Коллега по работе заядлый курильщик. Понял что заболел, когда перестал чувствовать запах дыма от пальцев. Уже чувствует. Ничего не делал. Рассказал об этом, когда обоняние восстановилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:30

CRUSADER , через 10 дней нюх начал возвращаться. Сейчас 2 недели, ещё не полностью вернулся. Вкус вернулся на 7-8 день.
Кашель, в том числе сухой и приступообразный сохраняется до сих пор, пока в этом вопросе нет улучшения.
До заболевания бегал по 3-5 км ежедневно, кашель был пару раз в жизни только. Так долго кашля не было никогда.
О дозе вируса судить не могу. Жил в комнате с двумя одновременно-болеющими. Но они уже дней 10 активно симптомно болели, когда у меня появились первые признаки. Думал уже не заболею, а вот.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 11:34, всього редагувалось 2 разів.
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