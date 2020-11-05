«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», — сказал министр в эфире ток-шоу Право на владу.



Степанов напомнил, что с начала сентября количество госпитализированных с COVID-19 возросло в 3,5 раза:



«У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область — Краматорск».