19yuriy91 написав:вчера ехал в маршрутке, наблюдал одну, которую иначе, как ипанутой не назовёшь. баба, лет 30, с виду нормально одета, когда зашёл , была вабще без маски, продолжала так сидеть, через минут 5-10 начала жрать крекеры, потом достала телефон и позвонила кому-то, после разговора, через несколько мин, достала маску и натянула, как положено, на нос
Голодная была.Перед этим она палку колбасы сгрызла.
19yuriy91 написав:вчера ехал в маршрутке, наблюдал одну, которую иначе, как ипанутой не назовёшь. баба, лет 30, с виду нормально одета, когда зашёл , была вабще без маски, продолжала так сидеть, через минут 5-10 начала жрать крекеры, потом достала телефон и позвонила кому-то, после разговора, через несколько мин, достала маску и натянула, как положено, на нос
Голодная была.Перед этим она палку колбасы сгрызла.
ЛАД написав:Общая смертность по этим постановлениям не тайна. q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей.
так вот вопрос откуда общая статистика ВСЕХ смертей , даже без разбивки . НЕТУ ее . Статистика по КОвид публикуется по ОБЩЕЙ смертности НЕТУ.
Общая смертность (и с раскладкой по причинам) есть на сайте Госстата до августа включительно. Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида.
«Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», — сказал министр в эфире ток-шоу Право на владу.
Степанов напомнил, что с начала сентября количество госпитализированных с COVID-19 возросло в 3,5 раза:
«У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область — Краматорск».
"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", – обратился директор больницы к ворам.
antey1969 написав:С тех пор, как решили, что для "выздоровел" не надо обязательного ПЦР, многие переболевшие не напрягались с уведомлением нашей системы здравоохранения.
Есть такая фишка. Задавили у подтвержденного ПЦР-тестом ковидника пневмонию, нет температуры дней 7-8 и под выписку. В выписке пишут лечение и рекомендации. На третей неделе после выписки самостоятельно (за свой счет) сделать КТ ОГК, тест ПЦР, печеночные и почечные пробы и т.д. До тех пор пока не получен отрицательный тест ПЦР находиться на самоизоляции.
"Умный" комментарий о вакцинации у наших северо-восточных соседей:
Альтернатива вакцинации от коронавируса — находиться дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики полностью. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
«Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью», — отметила она.
CRUSADER , через 10 дней нюх начал возвращаться. Сейчас 2 недели, ещё не полностью вернулся. Вкус вернулся на 7-8 день. Кашель, в том числе сухой и приступообразный сохраняется до сих пор, пока в этом вопросе нет улучшения. До заболевания бегал по 3-5 км ежедневно, кашель был пару раз в жизни только. Так долго кашля не было никогда. О дозе вируса судить не могу. Жил в комнате с двумя одновременно-болеющими. Но они уже дней 10 активно симптомно болели, когда у меня появились первые признаки. Думал уже не заболею, а вот.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 11:34, всього редагувалось 2 разів.