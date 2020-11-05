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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2115211621172118

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
26
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:31

У нас:
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции

https://kurs.com.ua/novost/236087-vseobshaja-vakcinacija-o-chem-novii-zakonoproekt
От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:42

  ЛАД написав:У нас:
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции

https://kurs.com.ua/novost/236087-vseobshaja-vakcinacija-o-chem-novii-zakonoproekt
От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?


Тут предположения небогатые. Наверняка, от гепатита В, хотя вроде ж всем детям и так делают ? наверняка девочкам от папилломы, это уже во многих странах есть.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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