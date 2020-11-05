Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции