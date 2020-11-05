Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:28

ЛАД написав: Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида. Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида.

Я так понял,предполагает, что и нынешняя смертность от ковида не увеличит общую - потому что умирают в основном люди с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф. И это, действительно, так - умирают с серьезными патологиями. Но современный уровень развития медицины позволяет годами, а то и десятками лет вести таких больных, поэтому ковид (после того как достиг эпидемиологического порога - т.е. с октября) таки увеличивает общую смертность за счет сокращения, порой на очень много лет, продолжительности жизни людей из групп риска.Если сравнивать с другими инфекциями, то бактериальная пневмония, вероятно, не менее тяжелая болезнь для организма человека. Но разница в том, что от нее есть эффективное специфическое лечение (и даже вакцина есть), а от ковида - нет...