Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции
Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.
ЛАД написав:Показания к госпитализации по Степанову Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений;
Не очень понял по частоте дыхания. Опечатка или моя неграмотность?[/quote]
Або зачасто, або зарідко. Норма 16-20. Для перепуджених поради від практикуючого лікаря :
Про це говоримо з відомим лікарем-пульмонологом, доцентом Львівського медуніверситету, членом-кореспондентом Міжнародної академії наук, інжинірингу і технологій Анатолієм Невзгодою. Насамперед не треба боятися. Найбільше хворіють на ковід ті, хто боїться захворіти. Треба розуміти від чого люди, хворі на ковід, помирають. Просто від вірусу людина не вмирає. Вона помирає, тому що має двобічну пневмонію. Якщо цю пневмонію лікувати добре, все буде гаразд. Американські колеги завжди кажуть: «Перші 24 — золоті години». Треба у перші 24 години, коли поставили діагноз, провести лікування. Бояться не самого ковіду, а наслідків. А які наслідки? Пневмонія. А що, ми не вміємо пневмонію лікувати? Вміємо! https://wz.lviv.ua/article/423600-shcho ... 15-khvylyn
ЛАД написав:Показания к госпитализации по Степанову:
Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.
Мне вот интересно как по Степанову необходимо диагностировать у больного пневмонию для госпитализации и при наличии пневмонии при каких условиях течения болезни больного заберут в больницу. Пусть он расскажет как семейник по телефону лечит ковидника с пневмонией на дому. Таблетками или уколами. Если уколами, то в вену или ягодицу. Как искать медсестру, которая будет делать уколы на дому этак дней 7-10.
ЛАД написав:Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида.
Я так понял, yama предполагает, что и нынешняя смертность от ковида не увеличит общую - потому что умирают в основном люди с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф. И это, действительно, так - умирают с серьезными патологиями. Но современный уровень развития медицины позволяет годами, а то и десятками лет вести таких больных, поэтому ковид (после того как достиг эпидемиологического порога - т.е. с октября) таки увеличивает общую смертность за счет сокращения, порой на очень много лет, продолжительности жизни людей из групп риска.
Если сравнивать с другими инфекциями, то бактериальная пневмония, вероятно, не менее тяжелая болезнь для организма человека. Но разница в том, что от нее есть эффективное специфическое лечение (и даже вакцина есть), а от ковида - нет...
ЛАД написав:...... От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?
Тут предположения небогатые. Наверняка, от гепатита В, хотя вроде ж всем детям и так делают ? наверняка девочкам от папилломы, это уже во многих странах есть.
Законопроект № 4142 расширяет этот список до 11 обязательных прививок, добавляются прививки от вирусного гепатита В, паротита, краснухи, пневмококовой и гемофильной инфекций.
«Две из них являются абсолютно коммерческими, – говорит Сергей Кравченко. – Это гемофильная вакцина и пневмококовая. Там планируется проведение аферы примерно на 2 миллиарда гривен ( ). Они применяются в единичных случаях экономически развитыми государствами, которые могут себе это позволить. Они отнесены к категориям вакцин, которые выполняются по показаниям, а не в обязательном порядке.
Стаття 41. Профілактичні щеплення 1. Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз, вірусний гепатит В, паротит, краснуху, пневмококову та гемофільну інфекцію є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.
ЛАД написав:А що вміємо лікувати вiрусну пневмонію ?
Скорее всего идет стандартный набор лечения на любую пневмонию. Цефтриаксон, моксимум, клексан, лазолван, дексаметазон, АЦЦ. Ни в коем случае написанное не принимать как руководство к действию. Что касается академика-теоретика, то да пневмония лечится. Но к нему относится присказка чем отличается жизнь от члена. Жизнь жестче. Пусть расскажет кто и как продиагностирует пневмонию в первые 24 часа начала болезни. Будет госпитализация или нет. Если на дому, кто будет делать уколы, капельницы.