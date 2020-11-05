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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2116211721182119>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 52
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
50%
26
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:31

У нас:
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции

https://kurs.com.ua/novost/236087-vseobshaja-vakcinacija-o-chem-novii-zakonoproekt
От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:42

  ЛАД написав:У нас:
Кроме того, предлагается расширить и сам календарь прививок. Согласно действующему закону "О защите населения от инфекционных болезней", обязательными являются шесть прививок, которые включены в специальный календарь. Это прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза. Новым документом предлагается расширить этот список до 11 обязательных прививок, добавив в качестве обязательных еще и прививку от пневмококковой инфекции

https://kurs.com.ua/novost/236087-vseobshaja-vakcinacija-o-chem-novii-zakonoproekt
От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?


Тут предположения небогатые. Наверняка, от гепатита В, хотя вроде ж всем детям и так делают ? наверняка девочкам от папилломы, это уже во многих странах есть.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:51

Показания к госпитализации по Степанову:
Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.

https://bykvu.com/ru/bukvy/likarnja-ne-sanatorij-v-moz-prokomentuvali-vidmovu-v-gospitalizacii-pri-covid-19/
Не очень понял по частоте дыхания. Опечатка или моя неграмотность?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59

  ЛАД написав:Показания к госпитализации по Степанову
Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений;


Не очень понял по частоте дыхания. Опечатка или моя неграмотность?[/quote]

Або зачасто, або зарідко. Норма 16-20.
Для перепуджених поради від практикуючого лікаря :
Про це говори­мо з відомим лікарем-пульмонологом, доцентом Львівського медуніверсите­ту, членом-кореспондентом Міжнарод­ної академії наук, інжинірингу і техноло­гій Анатолієм Невзгодою.
Насамперед не треба боятися. Найбіль­ше хворіють на ковід ті, хто боїться захворі­ти. Треба розуміти від чого люди, хворі на ко­від, помирають. Просто від вірусу людина не вмирає. Вона помирає, тому що має двобіч­ну пневмонію. Якщо цю пневмонію лікувати добре, все буде гаразд. Американські колеги завжди кажуть: «Перші 24 — золоті години». Треба у перші 24 години, коли поставили ді­агноз, провести лікування. Бояться не само­го ковіду, а наслідків. А які наслідки? Пневмо­нія. А що, ми не вміємо пневмонію лікувати? Вміємо! https://wz.lviv.ua/article/423600-shcho ... 15-khvylyn
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:07

  ЛАД написав:Показания к госпитализации по Степанову:
Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.

https://bykvu.com/ru/bukvy/likarnja-ne-sanatorij-v-moz-prokomentuvali-vidmovu-v-gospitalizacii-pri-covid-19/
Не очень понял по частоте дыхания. Опечатка или моя неграмотность?


Мне вот интересно как по Степанову необходимо диагностировать у больного пневмонию для госпитализации и при наличии пневмонии при каких условиях течения болезни больного заберут в больницу. Пусть он расскажет как семейник по телефону лечит ковидника с пневмонией на дому. Таблетками или уколами. Если уколами, то в вену или ягодицу. Как искать медсестру, которая будет делать уколы на дому этак дней 7-10.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:28

Адресовано yama, не ЛАДу

  ЛАД написав:Я в ночном посте достаточно подробно расписал, что пока статистически значимого роста общей смертности за год нет и быть не может. Заметный рост можно будет увидеть в октябре и, по-видимому, в ноябре-декабре. Как минимум, рост доли от ковида.


Я так понял, yama предполагает, что и нынешняя смертность от ковида не увеличит общую - потому что умирают в основном люди с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф. И это, действительно, так - умирают с серьезными патологиями. Но современный уровень развития медицины позволяет годами, а то и десятками лет вести таких больных, поэтому ковид (после того как достиг эпидемиологического порога - т.е. с октября) таки увеличивает общую смертность за счет сокращения, порой на очень много лет, продолжительности жизни людей из групп риска.

Если сравнивать с другими инфекциями, то бактериальная пневмония, вероятно, не менее тяжелая болезнь для организма человека. Но разница в том, что от нее есть эффективное специфическое лечение (и даже вакцина есть), а от ковида - нет...
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:41

  Ой+ написав:.......
Не очень понял по частоте дыхания. Опечатка или моя неграмотность?


Або зачасто, або зарідко. Норма 16-20.

Спасибо!
.........
..... Бояться не само­го ковіду, а наслідків. А які наслідки? Пневмо­нія. А що, ми не вміємо пневмонію лікувати? Вміємо! https://wz.lviv.ua/article/423600-shcho ... 15-khvylyn

А що вміємо лікувати вiрусну пневмонію ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:03

  freeze написав:
  ЛАД написав:......
От пневмококковой инфекции это одна (?), а какие ещё 4?


Тут предположения небогатые. Наверняка, от гепатита В, хотя вроде ж всем детям и так делают ? наверняка девочкам от папилломы, это уже во многих странах есть.

Законопроект № 4142 расширяет этот список до 11 обязательных прививок, добавляются прививки от вирусного гепатита В, паротита, краснухи, пневмококовой и гемофильной инфекций.

«Две из них являются абсолютно коммерческими, – говорит Сергей Кравченко. – Это гемофильная вакцина и пневмококовая. Там планируется проведение аферы примерно на 2 миллиарда гривен ( :?: ). Они применяются в единичных случаях экономически развитыми государствами, которые могут себе это позволить. Они отнесены к категориям вакцин, которые выполняются по показаниям, а не в обязательном порядке.

https://golos.ua/i/777864

Стаття 41. Профілактичні щеплення
1. Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз, вірусний гепатит В, паротит, краснуху, пневмококову та гемофільну інфекцію є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=70025&pf35401=535541
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:16

  ЛАД написав:А що вміємо лікувати вiрусну пневмонію ?


Скорее всего идет стандартный набор лечения на любую пневмонию. Цефтриаксон, моксимум, клексан, лазолван, дексаметазон, АЦЦ. Ни в коем случае написанное не принимать как руководство к действию. Что касается академика-теоретика, то да пневмония лечится. Но к нему относится присказка чем отличается жизнь от члена. Жизнь жестче. Пусть расскажет кто и как продиагностирует пневмонию в первые 24 часа начала болезни. Будет госпитализация или нет. Если на дому, кто будет делать уколы, капельницы.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Как искать медсестру, которая будет делать уколы на дому этак дней 7-10.


  tumos написав:Если на дому, кто будет делать уколы, капельницы.


Академік якраз практикуючий. До речі медики-вчені та і викладачі всі зав'язані на практику. Дексаметазон і він пропонує, якщо читали.
А як залучити медсестру питати на фінансовому форумі відповідь має бути відповідна профілю форуму.
Шукайте себе на новій мапі: https://www.unian.ua/society/karantinni ... 09328.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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