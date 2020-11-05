yama написав:И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Обычный високосный год ))) Также относительно быстро снижается общая численность населения Украины, просто появилась новая причина смерти, которая к концу года имеет все шансы войти в тройку ведущих причин по текущему времени, а не при экстраполяции за год или за десятилетие.
еще раз - нет ни одного факта подтверждающего ваше мнение , это мнение субъективное, мнение ни на чем не основанное кроме домыслов и допущений , Проще говоря это ваши домыслы так как статистики с августа месяца нет . Если у кого есть ссылки на статистику с сентября и до сейчас - милости просим постить официальные источники с должностью ФИО того кто под этой статистикой подпишется , всякие левые сайты которые на коленке делаются за 100 у.е. двумя студентами за ночь не в счет .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Ой+ написав:А як залучити медсестру питати на фінансовому форумі відповідь має бути відповідна профілю форуму.
Вы что так ничего и не поняли ? Если к нему в отделение будет доставлен больной, то он его вылечит. Как попасть к нему в отделение на лечение с пневмонией ? Семейнику пофиг. Иди и ищи где хочешь возможность сделать КТ и ПЦР. Это уже с возможным воспалением легких. Может запись на КТ будет на сегодня, а может через дня четыре. Скорая при высокой температуре может и приедет, только легкие не прослушают стетоскопом. Есть исключения. Я сейчас знаю семью, в которой 75 летнего мужика забрали с пневмонией в больницу, а его жена с той же пневмонией лежит дома. Хорошо, что их сын смог как-то найти возможность посещения сестры для уколов. Для завершения медреформы нехватает заключительного звена. Вместо скорой парамедик на велосипеде.
yama написав:И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Обычный високосный год ))) Также относительно быстро снижается общая численность населения Украины, просто появилась новая причина смерти, которая к концу года имеет все шансы войти в тройку ведущих причин по текущему времени, а не при экстраполяции за год или за десятилетие.
еще раз - нет ни одного факта подтверждающего ваше мнение , это мнение субъективное, мнение ни на чем не основанное кроме домыслов и допущений , Проще говоря это ваши домыслы так как статистики с августа месяца нет . Если у кого есть ссылки на статистику с сентября и до сейчас - милости просим постить официальные источники с должностью ФИО того кто под этой статистикой подпишется , всякие левые сайты которые на коленке делаются за 100 у.е. двумя студентами за ночь не в счет .
Есть мнение Минздрава и ваши домыслы как непрофессионала. Вот и все весы для сравнения.