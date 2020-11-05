Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:16

Ой+ написав: А як залучити медсестру питати на фінансовому форумі відповідь має бути відповідна профілю форуму.

А як залучити медсестру питати на фінансовому форумі відповідь має бути відповідна профілю форуму.

Вы что так ничего и не поняли ? Если к нему в отделение будет доставлен больной, то он его вылечит. Как попасть к нему в отделение на лечение с пневмонией ? Семейнику пофиг. Иди и ищи где хочешь возможность сделать КТ и ПЦР. Это уже с возможным воспалением легких. Может запись на КТ будет на сегодня, а может через дня четыре. Скорая при высокой температуре может и приедет, только легкие не прослушают стетоскопом. Есть исключения. Я сейчас знаю семью, в которой 75 летнего мужика забрали с пневмонией в больницу, а его жена с той же пневмонией лежит дома. Хорошо, что их сын смог как-то найти возможность посещения сестры для уколов. Для завершения медреформы нехватает заключительного звена. Вместо скорой парамедик на велосипеде.