yama написав:И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Обычный високосный год ))) Также относительно быстро снижается общая численность населения Украины, просто появилась новая причина смерти, которая к концу года имеет все шансы войти в тройку ведущих причин по текущему времени, а не при экстраполяции за год или за десятилетие.
еще раз - нет ни одного факта подтверждающего ваше мнение , это мнение субъективное, мнение ни на чем не основанное кроме домыслов и допущений , Проще говоря это ваши домыслы так как статистики с августа месяца нет . Если у кого есть ссылки на статистику с сентября и до сейчас - милости просим постить официальные источники с должностью ФИО того кто под этой статистикой подпишется , всякие левые сайты которые на коленке делаются за 100 у.е. двумя студентами за ночь не в счет .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Ой+ написав:А як залучити медсестру питати на фінансовому форумі відповідь має бути відповідна профілю форуму.
Вы что так ничего и не поняли ? Если к нему в отделение будет доставлен больной, то он его вылечит. Как попасть к нему в отделение на лечение с пневмонией ? Семейнику пофиг. Иди и ищи где хочешь возможность сделать КТ и ПЦР. Это уже с возможным воспалением легких. Может запись на КТ будет на сегодня, а может через дня четыре. Скорая при высокой температуре может и приедет, только легкие не прослушают стетоскопом. Есть исключения. Я сейчас знаю семью, в которой 75 летнего мужика забрали с пневмонией в больницу, а его жена с той же пневмонией лежит дома. Хорошо, что их сын смог как-то найти возможность посещения сестры для уколов. Для завершения медреформы нехватает заключительного звена. Вместо скорой парамедик на велосипеде.
yama написав:И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Обычный високосный год ))) Также относительно быстро снижается общая численность населения Украины, просто появилась новая причина смерти, которая к концу года имеет все шансы войти в тройку ведущих причин по текущему времени, а не при экстраполяции за год или за десятилетие.
еще раз - нет ни одного факта подтверждающего ваше мнение , это мнение субъективное, мнение ни на чем не основанное кроме домыслов и допущений , Проще говоря это ваши домыслы так как статистики с августа месяца нет . Если у кого есть ссылки на статистику с сентября и до сейчас - милости просим постить официальные источники с должностью ФИО того кто под этой статистикой подпишется , всякие левые сайты которые на коленке делаются за 100 у.е. двумя студентами за ночь не в счет .
Есть мнение Минздрава и ваши домыслы как непрофессионала. Вот и все весы для сравнения.
а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit
yama написав:И этот год ничем не отличается от общей динамики .
Обычный високосный год ))) Также относительно быстро снижается общая численность населения Украины, просто появилась новая причина смерти, которая к концу года имеет все шансы войти в тройку ведущих причин по текущему времени, а не при экстраполяции за год или за десятилетие.
еще раз - нет ни одного факта подтверждающего ваше мнение , это мнение субъективное, мнение ни на чем не основанное кроме домыслов и допущений , Проще говоря это ваши домыслы так как статистики с августа месяца нет . .....
Не пойму сейчас, с чем Вы спорите. Нет данных по смертности за сент.-окт. с раскладкой по причинам. Но статистику по ковиду Степанов (официальное лицо) сообщает регулярно. Последние дни мы уже дошли до 200 смертей в день и тенденции не радужные. Т.е. в оставшиеся 2 месяца смертность от ковида может составить весьма значительную долю общей смертности. Или Вы не верите и Степанову?
Sanna написав:а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit
В Киеве тоже пока особых ограничений нет. Посетил конгресс виноградарей и виноделов. На входе обязательна маска и температурный скрининг. Далее по желанию. Рассадка с учетом рекомендуемой дистанции. В Австралии до сих пор никаких конгрессов, симпозиумов и т.п.
Правительство Румынии приняло решение усилить карантин в стране из-за всплеска COVID-19. С 9 ноября там вводят общенациональный ночной комендантский час и закрывают все школы.
Как сообщается, новые карантинные ограничения вводятся по меньшей мере на 30 дней. Они предусматривают закрытие магазинов после 21:00 и комендантский час с 23:00 до 5:00. Кроме того, на время действия карантина граждане будут обязаны носить защитные маски на улице по всей стране.
Sanna написав:а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit
В Киеве тоже пока особых ограничений нет. Посетил конгресс виноградарей и виноделов. На входе обязательна маска и температурный скрининг. Далее по желанию. Рассадка с учетом рекомендуемой дистанции. В Австралии до сих пор никаких конгрессов, симпозиумов и т.п.
Одна большая разница в Ухане "за последние 168 дней в Ухани не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом." а в Киеве? все плачевно.