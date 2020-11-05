RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2117211821192120

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 53
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
51%
27
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:04

"В "красный" уровень внесены 198 административных единиц из 23 области, это на 86 больше, чем на предыдущей неделе... Также за последнюю неделю к "красному" уровеню эпидемиологической опасности добавились 2 областных центра - это, в частности, город Краматорск и Запорожье... Таким образом, в "красный" уровень... попадает 13 областных центров", - рассказал Ляшко.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901417-do-chervonoyi-zoni-karantinu-potrapili-13-oblasnikh-tsentriv-moz

“На грани „красного“ уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. населения, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901415-lyashko-kiyiv-na-mezhi-potraplyannya-do-chervonoyi-zoni

От осложнения COVID-19 менингоэнцефалитом в Кировоградской области умерла 11-месячная девочка. Об этом сообщили в Кропивницкой центральной городской больнице, передает корреспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901421-na-kirovogradschini-vnaslidok-covid-19-pomerla-11-misyachna-ditina
Слава богу, что это редчайший случай.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17528
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:24

  Sanna написав:
  Пенсионер написав:
  Sanna написав:а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit

В Киеве тоже пока особых ограничений нет. Посетил конгресс виноградарей и виноделов. На входе обязательна маска и температурный скрининг. Далее по желанию. Рассадка с учетом рекомендуемой дистанции. В Австралии до сих пор никаких конгрессов, симпозиумов и т.п.
Одна большая разница в Ухане "за последние 168 дней в Ухани не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом." а в Киеве? все плачевно.

Ну там наверно не работают амерские био лаборатории.
Uppi
 
Повідомлень: 158
З нами з: 22.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2117211821192120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Uppi, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1673317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21081)
06.11.2020 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.