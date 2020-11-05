"В "красный" уровень внесены 198 административных единиц из 23 области, это на 86 больше, чем на предыдущей неделе... Также за последнюю неделю к "красному" уровеню эпидемиологической опасности добавились 2 областных центра - это, в частности, город Краматорск и Запорожье... Таким образом, в "красный" уровень... попадает 13 областных центров", - рассказал Ляшко.
“На грани „красного“ уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. населения, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.
Sanna написав:а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit
В Киеве тоже пока особых ограничений нет. Посетил конгресс виноградарей и виноделов. На входе обязательна маска и температурный скрининг. Далее по желанию. Рассадка с учетом рекомендуемой дистанции. В Австралии до сих пор никаких конгрессов, симпозиумов и т.п.
Одна большая разница в Ухане "за последние 168 дней в Ухани не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом." а в Киеве? все плачевно.
Ну там наверно не работают амерские био лаборатории.
Кто знает, за что так надолго забанили Мизантропа? Он обычно в споры и скандалы не встревает, а выкладывает всякие приколы. Выложил карикатуру на Магомета? При этом Uppi за регулярные "умные" посты не банят.
ЛАД написав:Кто знает, за что так надолго забанили Мизантропа? Он обычно в споры и скандалы не встревает, а выкладывает всякие приколы. Выложил карикатуру на Магомета? При этом Uppi за регулярные "умные" посты не банят.
ЛАД написав:Кто знает, за что так надолго забанили Мизантропа? Он обычно в споры и скандалы не встревает, а выкладывает всякие приколы. Выложил карикатуру на Магомета? При этом Uppi за регулярные "умные" посты не банят.
Да трут посты безбожно . Но и Вас я бы тоже забанила . Кстати вы уже прививку сделали ?
Вакцины от ковида пока нет. Прививку от глупости получил уже очень давно. А Вы?
Дери (министр внутренних дел), которому нравятся участники свадьбы, является членом еврейской ультраортодоксальной общины страны, и потребовал расследования. ..... Некоторые ультраортодоксальные общины обвиняются в игнорировании правил , что иногда приводит к конфронтации с полицией.
Разочарование в Израиле из-за второй строгой изоляции было вызвано национальным возмущением, направленным на части ультраортодоксального сообщества, которые отказались остановить массовые религиозные мероприятия и вступили в столкновения с полицией, пытающейся их разогнать. ..... «Изображения, которые мы видим, - это плевок в лицо всей стране», - написал в Facebook убежденный светский крайне правый политик Авигдор Либерман.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лис, 2020 17:38, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Кто знает, за что так надолго забанили Мизантропа? Он обычно в споры и скандалы не встревает, а выкладывает всякие приколы. Выложил карикатуру на Магомета? При этом Uppi за регулярные "умные" посты не банят.
Да трут посты безбожно . Но и Вас я бы тоже забанила . Кстати вы уже прививку сделали ?
Вакцины от ковида пока нет. Прививку от глупости получил уже очень давно. А Вы?
Дери (министр внутренних дел), которому нравятся участники свадьбы, является членом еврейской ультраортодоксальной общины страны, и потребовал расследования. ..... Некоторые ультраортодоксальные общины обвиняются в игнорировании правил , что иногда приводит к конфронтации с полицией.
Разочарование в Израиле из-за второй строгой изоляции было вызвано национальным возмущением, направленным на части ультраортодоксального сообщества, которые отказались остановить массовые религиозные мероприятия и вступили в столкновения с полицией, пытающейся их разогнать. ..... «Изображения, которые мы видим, - это плевок в лицо всей стране», - написал в Facebook убежденный светский крайне правый политик Авигдор Либерман.
Вакцина уже есть . Китайская , Российская. Евролаб какие то предлагает . Но вы как я понимаю ждете от Билла ? По поводу Израильский событий . Это личное дело людей какие и с кем устраивать церемонии .