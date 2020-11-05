Дайте свою точную, и мы обсудим ваши цифры и источники.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дайте свою точную, и мы обсудим ваши цифры и источники.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49
Вже писав колега Антей1969, що кілька днів як йде корекція статистики, в тому числі по тих хто лікувався дома і давно не повідомив про наступний неагативний тест. Поки що найбільш вагомим показником є зростання госпіталізацій.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)
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