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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:43

Sanna
Меня вообще насчет КИТАЯ "терзают смутные сомнения", все как то идеально у них... может втихаря вакцинировались уже :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:44

  beee написав:В Киеве за сутки +1000 чел заболевших, выздоровело 1450 чел. Это положительная динамика или как?

А вы верите этой статистике ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  beee написав:В Киеве за сутки +1000 чел заболевших, выздоровело 1450 чел. Это положительная динамика или как?

А вы верите этой статистике ?


Дайте свою точную, и мы обсудим ваши цифры и источники.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49

  beee написав:В Киеве за сутки +1000 чел заболевших, выздоровело 1450 чел. Это положительная динамика или как?

Вже писав колега Антей1969, що кілька днів як йде корекція статистики, в тому числі по тих хто лікувався дома і давно не повідомив про наступний неагативний тест. Поки що найбільш вагомим показником є зростання госпіталізацій.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)

Источник: https://fishki.net/3351965-lukashenko-o ... h-mer.html © Fishki.net
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:18

  Sanna написав:а в это время в Ухани победили коронавирус и уже устраивают вечеринки, пока от пандемии гибнет весь мир.. никаких ограничений, заболеваний и карантинов. Как пишут в сетях, теперь это один и самых безопасных городов в мире. Жизнь восстановилась полностью: никаких масок и социальных дистанций.https://kyiv.znaj.ua/ru/349031-v-uhani- ... e-ves-svit

"Демократические СМИ" об этом не расскажут, ведь нельзя признать, что "тоталитарный" Китай справляется лучше. А тем более нельзя гордым "рыночным" "капиталистам" обращаться к компартии за помощью
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:24

  freeze написав:
ЛАД написав:Или Вы не верите и Степанову?



Он же министр здравоохранения, откуда он может что то понимать по мнению Ямы в здравоохранении

И какие у этого "специалиста по внушению чувства тревоги" успехи?
Опять пересичные пациенты виноваты?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
ЛАД написав:Или Вы не верите и Степанову?



Он же министр здравоохранения, откуда он может что то понимать по мнению Ямы в здравоохранении

И какие у этого "специалиста по внушению чувства тревоги" успехи?
Опять пересичные пациенты виноваты?


Здесь такие вопросы ни к чему, Ляшко или Степанов точно не знают о существовании данного форума, поэтому не смогут ответить.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Теперь штрафовать могут на месте

ВР приняла законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. «За» проголосовали 262 нардепа.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:37

  Uppi написав:Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)

Источник: https://fishki.net/3351965-lukashenko-o ... h-mer.html © Fishki.net

"И в чём он не прав?" :)

Кстати, репортаж ещё "домайданный"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 06 лис, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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