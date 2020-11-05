Sanna
Меня вообще насчет КИТАЯ "терзают смутные сомнения", все как то идеально у них... может втихаря вакцинировались уже
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:43
Sanna
Меня вообще насчет КИТАЯ "терзают смутные сомнения", все как то идеально у них... может втихаря вакцинировались уже
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:44
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дайте свою точную, и мы обсудим ваши цифры и источники.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49
Вже писав колега Антей1969, що кілька днів як йде корекція статистики, в тому числі по тих хто лікувався дома і давно не повідомив про наступний неагативний тест. Поки що найбільш вагомим показником є зростання госпіталізацій.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)
Источник:
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:18
"Демократические СМИ" об этом не расскажут, ведь нельзя признать, что "тоталитарный" Китай справляется лучше. А тем более нельзя гордым "рыночным" "капиталистам" обращаться к компартии за помощью
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:24
И какие у этого "специалиста по внушению чувства тревоги" успехи?
Опять пересичные пациенты виноваты?
За Виталия Наливкина!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Здесь такие вопросы ни к чему, Ляшко или Степанов точно не знают о существовании данного форума, поэтому не смогут ответить.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Теперь штрафовать могут на месте
ВР приняла законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. «За» проголосовали 262 нардепа.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:37
"И в чём он не прав?"
Кстати, репортаж ещё "домайданный"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 06 лис, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Зараз переглядають цей форум: Дед Мороз і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|