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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:40

Коронавирус, мутировавший у датских норок, обнаружили у 214 человек. Об этом говорится на сайте датского научно-исследовательского института.

Эти люди заболели в период с июня по октябрь, когда наблюдалась вспышка COVID-19 на датских норковых фермах. 200 из них живут в регионе Северная Ютландия.

Накануне власти страны объявили, что из-за мутации коронавируса более 17 миллионов животных убьют. Меры, направленные на сдерживание вируса, оказались безрезультатны.

В датском научном институте объяснили, что мутировавший у норок вирус менее чувствителен к антителам, поэтому вакцина может быть менее эффективна.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:46

  ЛАД написав:Черкасские вильнолюди:
"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", – обратился директор больницы к ворам.
https://kurs.com.ua/novost/235917-v-cherkassah-pacienti-ukrali-oborudovanie-iz-covid-bolnici

Страна люмпенов, которые даже похоронить родственников не в состоянии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Обещанные Минздравом вакцины от гриппа в Одесскую область пока так и не поступили, но и когда поступят, их хватит только медикам.
Об этом заявила начальник областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

По её словам, все необходимые запросы на получение медпрепаратов уже направлены, однако никакой реакции Киева нет, и когда в регион всё-таки поступят вакцины от гриппа, неясно. А ведь эпидсезон уже начался, и вакцинацию по идее уже тоже необходимо начинать.

Впрочем, по словам Одарий-Захарьевой, даже при самом лучшем развитии событий Одесская область получит 3500 доз вакцины, чего хватит только для вакцинации медработников. Как, когда и чем будут прививаться остальные жители Одесской области, пока непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20

  Вкладчик1234 написав:
  Uppi написав:Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)
...

"И в чём он не прав?" :)

Кстати, репортаж ещё "домайданный"?

Конечно, да:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ZzIf_38-U&feature=emb_logo
19 июн. 2020 г.
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