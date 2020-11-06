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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:40
Коронавирус, мутировавший у датских норок, обнаружили у 214 человек. Об этом говорится на сайте датского научно-исследовательского института.
Эти люди заболели в период с июня по октябрь, когда наблюдалась вспышка COVID-19 на датских норковых фермах. 200 из них живут в регионе Северная Ютландия.
Накануне власти страны объявили, что из-за мутации коронавируса более 17 миллионов животных убьют. Меры, направленные на сдерживание вируса, оказались безрезультатны.
В датском научном институте объяснили, что мутировавший у норок вирус менее чувствителен к антителам, поэтому вакцина может быть менее эффективна.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:46
Страна люмпенов, которые даже похоронить родственников не в состоянии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:56
Обещанные Минздравом вакцины от гриппа в Одесскую область пока так и не поступили, но и когда поступят, их хватит только медикам.
Об этом заявила начальник областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.
По её словам, все необходимые запросы на получение медпрепаратов уже направлены, однако никакой реакции Киева нет, и когда в регион всё-таки поступят вакцины от гриппа, неясно. А ведь эпидсезон уже начался, и вакцинацию по идее уже тоже необходимо начинать.
Впрочем, по словам Одарий-Захарьевой, даже при самом лучшем развитии событий Одесская область получит 3500 доз вакцины, чего хватит только для вакцинации медработников. Как, когда и чем будут прививаться остальные жители Одесской области, пока непонятно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20
Вкладчик1234 написав: Uppi написав:
Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)...
"И в чём он не прав?"
Кстати, репортаж ещё "домайданный"?
Конечно, да:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ZzIf_38-U&feature=emb_logo
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П'ят 06 лис, 2020 20:13
ЛОБ
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