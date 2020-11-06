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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20

  Вкладчик1234 написав:
  Uppi написав:Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)
...

"И в чём он не прав?" :)

Кстати, репортаж ещё "домайданный"?

Конечно, да:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ZzIf_38-U&feature=emb_logo
19 июн. 2020 г.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:37

  Hotab написав:Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?

ответить на ваше предположение можно только другим предположением - :
Х общих смертей = 250 смертей с ковид + Y без ковид
мы не знаем ни Х ни Y что можно считать ? уравнение с двумя НЕ известными
вы подставляете свои цифры я могу подставить любые другие .через год узнаем правду , если узнаем .
Аргументы ниже :
1) чехи могут считать все смерти с ковид , смертями от ковид
( ни подтверждения ни опровержения этому тезису дать никто не может)
2) нет цифры общей смертности в Чехии ( всего умерло людей от всех причин вместе)
опять таки такой цифры нигде в публичных официальных источниках нету,
а значит мы не знаем сколько всего людей умирает в Чехии
3) Даже если допустить тезис что смертность в этих месяцах этого года больше смертности за аналогичный период прошлого года тогда
а) уже с 2015 года в 2017 году ,по некоторых источниках, в Чехии заговорили о повышении смертности то есть смертность в Чехии растет с 2015 по каких то других поводах не связанных с ковид
б) повышение общей смертности может быть вызвано НЕ оказанием своевременной и\или качественной помощи другим больным из за истерии\карантина\ограничений с Ковид
4) недостоверность тестов ложноположительные \ ложноотрицательные
5) возможно есть и корупционая составляющая, может выгодно писать причину смерти Ковид \ или с Ковди, может разнарядка сверху ? В РФ количество больных завышали на местах ( в больницах) в два раза для того что бы получить деньги из фонда для больницы так как за каждого больного шли деньги , пока фонд не закончился

вполне допускаю что общая смертность в 2020 году будет чуть выше чем в 2019 , но если взять всю смертность и построить график например с 2015 года то мы увидим плавный постепенный равномерный рост увеличение каждый год ( период к периоду) .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:В РФ количество больных завышали на местах ( в больницах) в два раза для того что бы получить деньги из фонда для больницы так как за каждого больного шли деньги , пока фонд не закончился

При этом же в их в регионах, которые умели считать свои смерти быстро (Москва и Питер) , избыточная смертность с мая по сентябрь была от +10 до 60% хоть в сравнении с прошлым годом, хоть по сравнению со средним за 10 лет крайних лет.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  Hotab написав:Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?

ответить на ваше предположение можно только другим предположением - :
Х общих смертей = 250 смертей с ковид + Y без ковид
мы не знаем ни Х ни Y что можно считать ? уравнение с двумя НЕ известными
вы подставляете свои цифры я могу подставить любые другие .через год узнаем правду , если узнаем .
Аргументы ниже :
1) чехи могут считать все смерти с ковид , смертями от ковид
( ни подтверждения ни опровержения этому тезису дать никто не может)
2) нет цифры общей смертности в Чехии ( всего умерло людей от всех причин вместе)
опять таки такой цифры нигде в публичных официальных источниках нету,
а значит мы не знаем сколько всего людей умирает в Чехии
3) Даже если допустить тезис что смертность в этих месяцах этого года больше смертности за аналогичный период прошлого года тогда
а) уже с 2015 года в 2017 году ,по некоторых источниках, в Чехии заговорили о повышении смертности то есть смертность в Чехии растет с 2015 по каких то других поводах не связанных с ковид
б) повышение общей смертности может быть вызвано НЕ оказанием своевременной и\или качественной помощи другим больным из за истерии\карантина\ограничений с Ковид
4) недостоверность тестов ложноположительные \ ложноотрицательные
5) возможно есть и корупционая составляющая, может выгодно писать причину смерти Ковид \ или с Ковди, может разнарядка сверху ? В РФ количество больных завышали на местах ( в больницах) в два раза для того что бы получить деньги из фонда для больницы так как за каждого больного шли деньги , пока фонд не закончился

вполне допускаю что общая смертность в 2020 году будет чуть выше чем в 2019 , но если взять всю смертность и построить график например с 2015 года то мы увидим плавный постепенный равномерный рост увеличение каждый год ( период к периоду) .


Вы реально не догоняете смысл того, что человек вам пытается донести банальную логическую цепочку из 8 класса, а вы ему отвечаете по другой теме.
Вас же просто спросили допускаете ли вы что все население Чехии или пусть 80 с чем-то процентов населения на моменте заражено коронавирусом?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:1) чехи могут считать все смерти с ковид , смертями от ковид

Мы не знаем,что считают чехи. Вы то считаете, что это плановые смерти , но они на момент с ковид?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:00

  freeze написав:
Hotab написав:Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?

Вас просто жирно троллят.
Потому что предположить, что Яма не может понять примитивную логическую цепочку на уровне 8-го класса школы, достаточно сложно.

ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно из этого вы решили добавлять смерти с ковид к обычным смертям - суммировать их. Но , нюансов может быть куча . ... есть ложно положительные анализы , может быть разнарядка сверху ставить ковид всем поголовно, может есть какая коррупционная составляющая . Может смертность от других причин выросла \ упала из за карантина .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:22

yama , там чешский сайт снова цифры задним числом правит. Вверх, конечно же. Что там с извинениями за обвинения в обмане и манипуляции?
(в данный момент вообще не принципиально, правит он вверх или вниз (но пока вверх), переносит он новые смерти в прошлые октябрьские даты или пока оставляет их в ноябре, смысл здесь в том, что на момент моего написания цифры были именно вот те. Возможно во второй декаде они ещё донаполнят цифрами сегодняшние дни. Но Вы осмелились не просто их опровергнуть, а именно обвинить в обмане и манипуляции. Есть что сказать по этому поводу?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:27

  Hotab написав:yama , там чешский сайт снова цифры задним числом правит. Вверх, конечно же. Что там с извинениями за обвинения в обмане и манипуляции?

так вы дали цифры выше чем были на момент моего просмотра статистики , они же не занижают цифры задним числом , а завышают . У вас конкретно в те дни было +60 сайту . То есть вы наперед предвидели :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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