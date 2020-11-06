Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:37

Hotab написав: Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии? Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?

уравнение с двумя НЕ известными

ответить на ваше предположение можно только другим предположением - :вы подставляете свои цифры я могу подставить любые другие .через год узнаем правду , если узнаем .Аргументы ниже :чехи могут считать все смертиковид , смертямиковид( ни подтверждения ни опровержения этому тезису дать никто не может)нет цифры общей смертности в Чехии ( всего умерло людей от всех причин вместе)опять таки такой цифры нигде в публичных официальных источниках нету,а значит мы не знаем скольколюдей умирает в ЧехииДаже еслитезис что смертность в этих месяцах этого года больше смертности за аналогичный период прошлого года тогдауже с 2015 года в 2017 году ,по некоторых источниках, в Чехии заговорили о повышении смертности то есть смертность в Чехии растет с 2015 по каких то других поводах не связанных с ковидповышение общей смертности может быть вызвано НЕ оказанием своевременной и\или качественной помощи другим больным из за истерии\карантина\ограничений с Ковиднедостоверность тестов ложноположительные \ ложноотрицательныевозможно есть и корупционая составляющая, может выгодно писать причину смерти Ковид \ или с Ковди, может разнарядка сверху ? В РФ количество больных завышали на местах ( в больницах) в два раза для того что бы получить деньги из фонда для больницы так как за каждого больного шли деньги , пока фонд не закончилсявполне допускаю что общая смертность в 2020 году будет чуть выше чем в 2019 , но если взять всю смертность и построить график например с 2015 года то мы увидим плавный постепенный равномерный рост увеличение каждый год ( период к периоду) .