Конечно, да:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ZzIf_38-U&feature=emb_logo
19 июн. 2020 г.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:20
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:37
ответить на ваше предположение можно только другим предположением - :
Х общих смертей = 250 смертей с ковид + Y без ковид
мы не знаем ни Х ни Y что можно считать ? уравнение с двумя НЕ известными
вы подставляете свои цифры я могу подставить любые другие .через год узнаем правду , если узнаем .
Аргументы ниже :
1) чехи могут считать все смерти с ковид , смертями от ковид
( ни подтверждения ни опровержения этому тезису дать никто не может)
2) нет цифры общей смертности в Чехии ( всего умерло людей от всех причин вместе)
опять таки такой цифры нигде в публичных официальных источниках нету,
а значит мы не знаем сколько всего людей умирает в Чехии
3) Даже если допустить тезис что смертность в этих месяцах этого года больше смертности за аналогичный период прошлого года тогда
а) уже с 2015 года в 2017 году ,по некоторых источниках, в Чехии заговорили о повышении смертности то есть смертность в Чехии растет с 2015 по каких то других поводах не связанных с ковид
б) повышение общей смертности может быть вызвано НЕ оказанием своевременной и\или качественной помощи другим больным из за истерии\карантина\ограничений с Ковид
4) недостоверность тестов ложноположительные \ ложноотрицательные
5) возможно есть и корупционая составляющая, может выгодно писать причину смерти Ковид \ или с Ковди, может разнарядка сверху ? В РФ количество больных завышали на местах ( в больницах) в два раза для того что бы получить деньги из фонда для больницы так как за каждого больного шли деньги , пока фонд не закончился
вполне допускаю что общая смертность в 2020 году будет чуть выше чем в 2019 , но если взять всю смертность и построить график например с 2015 года то мы увидим плавный постепенный равномерный рост увеличение каждый год ( период к периоду) .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
При этом же в их в регионах, которые умели считать свои смерти быстро (Москва и Питер) , избыточная смертность с мая по сентябрь была от +10 до 60% хоть в сравнении с прошлым годом, хоть по сравнению со средним за 10 лет крайних лет.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы реально не догоняете смысл того, что человек вам пытается донести банальную логическую цепочку из 8 класса, а вы ему отвечаете по другой теме.
Вас же просто спросили допускаете ли вы что все население Чехии или пусть 80 с чем-то процентов населения на моменте заражено коронавирусом?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:00
ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно из этого вы решили добавлять смерти с ковид к обычным смертям - суммировать их. Но , нюансов может быть куча . ... есть ложно положительные анализы , может быть разнарядка сверху ставить ковид всем поголовно, может есть какая коррупционная составляющая . Может смертность от других причин выросла \ упала из за карантина .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:22
yama , там чешский сайт снова цифры задним числом правит. Вверх, конечно же. Что там с извинениями за обвинения в обмане и манипуляции?
(в данный момент вообще не принципиально, правит он вверх или вниз (но пока вверх), переносит он новые смерти в прошлые октябрьские даты или пока оставляет их в ноябре, смысл здесь в том, что на момент моего написания цифры были именно вот те. Возможно во второй декаде они ещё донаполнят цифрами сегодняшние дни. Но Вы осмелились не просто их опровергнуть, а именно обвинить в обмане и манипуляции. Есть что сказать по этому поводу?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:27
так вы дали цифры выше чем были на момент моего просмотра статистики , они же не занижают цифры задним числом , а завышают . У вас конкретно в те дни было +60 сайту . То есть вы наперед предвидели
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ещё раз:
По моим недлительным наблюдениям, не претендующим на истину.
Наблюдаются случаи , когда новые смерти вкидывают в "сегодня",а потом разносят их по тем дням, когда они реально случились. Именно это произошла вначале месяца. Именно Чехию мы на ветке обсуждали в конце октября. Она едва выходила на 2400-2500 смертей за октябрь. Сейчас чешский сайт там вроде уже за октябрь светит почти 2700. Именно переброска ноябрьских это дала.
Сегодняшние дни тоже могут быть наполнены новыми цифрами потом. Может и нет.
Но вопрос в другом: цифры сильно пляшут. Не общая, а именно по дням разноска. В любом случае с вашей стороны была клевета.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:37
'это не опровергает тот факт что вы завысили цифры ( около + 60) еще два дня назад
во вторник !!! вы опубликовали свое сообщение с табличкой
по состоянию даже на вечер пятницы (сегодня) с учетом "раскидывания и прибавления " данные сайта не дотягивают на ~20 человек к вашим вторника. А вчера недотягивали на 60 человек .
Еще раз : во вторник вы завысли цифры на табличке на +60 человек по каждому дню относительно данных сайта за четверг, и даже сейчас эти цифры не достигли указанных вами показателей по указанных днях.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 22:47, всього редагувалось 5 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, Дед Мороз і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|