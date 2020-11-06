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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2120212121222123

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:38

  yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно


Трэш.
При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено. :mrgreen:

Нашествие сказочников на этой ветке :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:41

  freeze написав:
  yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно


Трэш.
При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено. :mrgreen:

Нашествие сказочников на этой ветке :lol: :lol: :lol:

вырвано из контекста
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:сейчас с учетом раскидывания смертей по днях цифры не достигли тех которые были опубликованы вами в табличке
во вторник !!! вы опубликовали свое сообщение с табличкой

Повторяю ещё раз:
По состоянию на 1.11.20 Чехия светила за октябрь 2500 смертей. Сейчас она же за октябрь даёт 2700+.
Ясно, откуда взялись эти две сотни? Она их надергала с ноябрьских первых четырех дней.
Кстати, минфин.ком юа по прежнему светит именно те старые данные. И 2500 по Чехии за октябрь. Суммарно при этом Минфин не врёт. Просто не утруждает себя таскать ежедневные цифры.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:46

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно


Трэш.
При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено. :mrgreen:

Нашествие сказочников на этой ветке :lol: :lol: :lol:

вырвано из контекста


Что вырвано из контекста ))))

Утририрую уже для первого класса школы.
И за одно округляю для наглядности уже для детского сада.

Обычная смертность в Чехии пусть 250 человек в день. Округляю для пронзительного понимания.
Дано - конец октября - начало ноября - умирают с ковидом 250 человек в день. Округляю.
Вы тут на полном якобы трезвом глазу утверждаете, что еще статистики за ноябрь или октябрь нет, коронавирус насморк, статистика будет обычная.

Я посмеялся, и пора спать. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:52

Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.

Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

не поленился оформил в картинку
Зображення
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:00

  Ukrainian написав:Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.

Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.


И только китайцы вакцинировали уже несколько миллионов человек.
А у остальных похоже реальные проблемы. Условную большую пробирку вакцины изготовили уже очень многие фирмы, а большой бак вакцины не могут стандартно сделать, чтобы в растворе в ампуле было именно например 15 мг нужного вещества. Получается то больше, то меньше значительно, но для фармпрепаратов на глазок так нельзя.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:10

  yama написав:не поленился оформил в картинку
Зображення

С какой целью?
Вы продолжаете говорить сам с собой?

Ещё раз:
На момент написания мной, была статистика за октябрь вот такая:

Зображення

А за ноябрь , вот такая :
Зображення

На сейчас чешский сайт показывает за октябрь 2700+. А за ноябрь цифры приуменшил. Понятно Вам, что он в октябрь докинул их с первых дней ноября??
После этого чешский сайт ещё дважды поднимал цифры ноября. Что не ясно?
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