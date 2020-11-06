yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
Нашествие сказочников на этой ветке
вырвано из контекста
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:сейчас с учетом раскидывания смертей по днях цифры не достигли тех которые были опубликованы вами в табличке во вторник !!! вы опубликовали свое сообщение с табличкой
Повторяю ещё раз: По состоянию на 1.11.20 Чехия светила за октябрь 2500 смертей. Сейчас она же за октябрь даёт 2700+. Ясно, откуда взялись эти две сотни? Она их надергала с ноябрьских первых четырех дней. Кстати, минфин.ком юа по прежнему светит именно те старые данные. И 2500 по Чехии за октябрь. Суммарно при этом Минфин не врёт. Просто не утруждает себя таскать ежедневные цифры.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
Нашествие сказочников на этой ветке
вырвано из контекста
Что вырвано из контекста ))))
Утририрую уже для первого класса школы. И за одно округляю для наглядности уже для детского сада.
Обычная смертность в Чехии пусть 250 человек в день. Округляю для пронзительного понимания. Дано - конец октября - начало ноября - умирают с ковидом 250 человек в день. Округляю. Вы тут на полном якобы трезвом глазу утверждаете, что еще статистики за ноябрь или октябрь нет, коронавирус насморк, статистика будет обычная.
Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.
Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Ukrainian написав:Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.
Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.
И только китайцы вакцинировали уже несколько миллионов человек. А у остальных похоже реальные проблемы. Условную большую пробирку вакцины изготовили уже очень многие фирмы, а большой бак вакцины не могут стандартно сделать, чтобы в растворе в ампуле было именно например 15 мг нужного вещества. Получается то больше, то меньше значительно, но для фармпрепаратов на глазок так нельзя.
С какой целью? Вы продолжаете говорить сам с собой?
Ещё раз: На момент написания мной, была статистика за октябрь вот такая:
А за ноябрь , вот такая :
На сейчас чешский сайт показывает за октябрь 2700+. А за ноябрь цифры приуменшил. Понятно Вам, что он в октябрь докинул их с первых дней ноября?? После этого чешский сайт ещё дважды поднимал цифры ноября. Что не ясно?