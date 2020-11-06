yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
Нашествие сказочников на этой ветке
вырвано из контекста
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:сейчас с учетом раскидывания смертей по днях цифры не достигли тех которые были опубликованы вами в табличке во вторник !!! вы опубликовали свое сообщение с табличкой
Повторяю ещё раз: По состоянию на 1.11.20 Чехия светила за октябрь 2500 смертей. Сейчас она же за октябрь даёт 2700+. Ясно, откуда взялись эти две сотни? Она их надергала с ноябрьских первых четырех дней. Кстати, минфин.ком юа по прежнему светит именно те старые данные. И 2500 по Чехии за октябрь. Суммарно при этом Минфин не врёт. Просто не утруждает себя таскать ежедневные цифры.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 лис, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:ну получается что 90% всех умерших умерли с ковид и получаеться что 90% населения инфицировано Ковид . Что не выгялдит правдоподобно
Трэш. При тотальном тестировании в соседней родственной Словакии в этом месяце выявили, что 1,6 % населения заражено коронавирусом. А вы вдруг допускаете, что в родственной близко идентичной Чехии с примерно такими же показателями смертности не 1,6 %, а 90 процентов населения заражено.
Нашествие сказочников на этой ветке
вырвано из контекста
Что вырвано из контекста ))))
Утририрую уже для первого класса школы. И за одно округляю для наглядности уже для детского сада.
Обычная смертность в Чехии пусть 250 человек в день. Округляю для пронзительного понимания. Дано - конец октября - начало ноября - умирают с ковидом 250 человек в день. Округляю. Вы тут на полном якобы трезвом глазу утверждаете, что еще статистики за ноябрь или октябрь нет, коронавирус насморк, статистика будет обычная.
Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.
Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Ukrainian написав:Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.
Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.
И только китайцы вакцинировали уже несколько миллионов человек. А у остальных похоже реальные проблемы. Условную большую пробирку вакцины изготовили уже очень многие фирмы, а большой бак вакцины не могут стандартно сделать, чтобы в растворе в ампуле было именно например 15 мг нужного вещества. Получается то больше, то меньше значительно, но для фармпрепаратов на глазок так нельзя.
С какой целью? Вы продолжаете говорить сам с собой?
Ещё раз: На момент написания мной, была статистика за октябрь вот такая:
А за ноябрь , вот такая :
На сейчас чешский сайт показывает за октябрь 2700+. А за ноябрь цифры приуменшил. Понятно Вам, что он в октябрь докинул их с первых дней ноября?? После этого чешский сайт ещё дважды поднимал цифры ноября. Что не ясно?
Порошенко, конечно, бессовестно попиарился на теме коронавируса в гостях у Шустера - его доля ответственности за сегодняшнее состояние медицины весьма и весьма немалая. Но ему ведь даже сочинять ничего не пришлось - реально за 8 месяцев власть ничего не сделала!
Перепрофилировать койкоместа чисто на бумаге большого ума не надо. По факту же их самым обычным кислородом не оборудовали! Специалистов никто переподготовить тоже не подумал, если antey1969 пишет, что даже студентам-медикам не удосужились ничего в программу добавить.
Ни одного нового койка-места в принципе не было создано, даже мыслей таких не возникало до последней недели. Хотя в якобы человеконенавистнической РФ специальные ковидные госпитали начали разворачивать с конца марта. Про Китай и развитые страны я вообще молчу...
Противоэпидемиологические меры - тоже провалены. Зонирование регионов - полная профанация. Масочный режим не соблюдается общенационально. Защита для медиков - по остаточному принципу. Самый низкий в Европе показатель тестирования на население. Продолжать можно до утра!