Додано: П'ят 06 лис, 2020 22:52

Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.



Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

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