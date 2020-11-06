"Хвoрий нa кoрoнaвiрyс львiв’янин рoзпoвiв прo пeрeбyвaння y львiвськiй лiкaрнi" -
От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини.
Санитарки работают на износ, но этого явно не достаточно....на 160 больных 4 санитарки (они моют полы, выносят утки (самодельные из пластиковых бутылок), выносят мусор, бегают за лекарствами в аптеку для больных, отвозят живых на КТ, а мёртвых в морг, застилают, перестилают, и по возможности меняют памперсы.....но при таком соотношении, Санитарок к пациентам, их можно ждать по пару часов.....
Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами) я понимаю откуда некоторая черствость и даже нервозность...
Удивительной гадостности болезнь... Сильные с виду мужики превращаются в плаксивых девчонок требующих отпустить домой, не отходить от их кровати, вылить 100 мл мочи из утки, помыть посуду, спрашивают лечь ему или сесть, встать или лежать на животе, и постоянно в приступе панической атаки (с такими проще...я уговаривал их не паниковать, сдерживать эмоции, спокойнее дышать и просто хотеть выжить) или в агрессивных мужланов (может они такие по жизни и есть или были) которые в открытую орут на жену...она со слезами уходит, а он в одиночестве умирает через 3 часа....
Я поступил 11 дней назад..... Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости - Ковид-19....
Бережіть себе та близьких.