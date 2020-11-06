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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2121212221232124 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 52% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 8 Всього голосів : 54 Додано: Суб 07 лис, 2020 01:34



"Хвoрий нa кoрoнaвiрyс львiв’янин рoзпoвiв прo пeрeбyвaння y львiвськiй лiкaрнi" - клац





От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини.



Санитарки работают на износ, но этого явно не достаточно....на 160 больных 4 санитарки (они моют полы, выносят утки (самодельные из пластиковых бутылок), выносят мусор, бегают за лекарствами в аптеку для больных, отвозят живых на КТ, а мёртвых в морг, застилают, перестилают, и по возможности меняют памперсы.....но при таком соотношении, Санитарок к пациентам, их можно ждать по пару часов.....

Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами) я понимаю откуда некоторая черствость и даже нервозность...



Удивительной гадостности болезнь... Сильные с виду мужики превращаются в плаксивых девчонок требующих отпустить домой, не отходить от их кровати, вылить 100 мл мочи из утки, помыть посуду, спрашивают лечь ему или сесть, встать или лежать на животе, и постоянно в приступе панической атаки (с такими проще...я уговаривал их не паниковать, сдерживать эмоции, спокойнее дышать и просто хотеть выжить) или в агрессивных мужланов (может они такие по жизни и есть или были) которые в открытую орут на жену...она со слезами уходит, а он в одиночестве умирает через 3 часа....



Я поступил 11 дней назад..... Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости - Ковид-19....



Бережіть себе та близьких. "Хвoрий нa кoрoнaвiрyс львiв’янин рoзпoвiв прo пeрeбyвaння y львiвськiй лiкaрнi" -От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини.Бережіть себе та близьких. ST_11

Повідомлень: 507 З нами з: 28.04.11 Подякував: 62 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2121212221232124 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Дед Мороз Суб 07 лис, 2020 01:41