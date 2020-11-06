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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2121212221232124

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:34

Зображення :lol:

"Хвoрий нa кoрoнaвiрyс львiв’янин рoзпoвiв прo пeрeбyвaння y львiвськiй лiкaрнi" - клац
Зображення

От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини. :|

Санитарки работают на износ, но этого явно не достаточно....на 160 больных 4 санитарки (они моют полы, выносят утки (самодельные из пластиковых бутылок), выносят мусор, бегают за лекарствами в аптеку для больных, отвозят живых на КТ, а мёртвых в морг, застилают, перестилают, и по возможности меняют памперсы.....но при таком соотношении, Санитарок к пациентам, их можно ждать по пару часов.....
Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами) я понимаю откуда некоторая черствость и даже нервозность...


Удивительной гадостности болезнь... Сильные с виду мужики превращаются в плаксивых девчонок требующих отпустить домой, не отходить от их кровати, вылить 100 мл мочи из утки, помыть посуду, спрашивают лечь ему или сесть, встать или лежать на животе, и постоянно в приступе панической атаки (с такими проще...я уговаривал их не паниковать, сдерживать эмоции, спокойнее дышать и просто хотеть выжить) или в агрессивных мужланов (может они такие по жизни и есть или были) которые в открытую орут на жену...она со слезами уходит, а он в одиночестве умирает через 3 часа....


Я поступил 11 дней назад..... Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости - Ковид-19....


Бережіть себе та близьких.
ST_11
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 08:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 10 тысяч граждан
В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746

"Взяли" 10000+ ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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