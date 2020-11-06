zРадио написав:

Порошенко, конечно, бессовестно попиарился на теме коронавируса в гостях у Шустера - его доля ответственности за сегодняшнее состояние медицины весьма и весьма немалая. Но ему ведь даже сочинять ничего не пришлось - реально за 8 месяцев власть ничего не сделала!Перепрофилировать койкоместа чисто на бумаге большого ума не надо. По факту же их самым обычным кислородом не оборудовали! Специалистов никто переподготовить тоже не подумал, еслипишет, что даже студентам-медикам не удосужились ничего в программу добавить.Ни одного нового койка-места в принципе не было создано, даже мыслей таких не возникало до последней недели. Хотя в якобы человеконенавистнической РФ специальные ковидные госпитали начали разворачивать с конца марта. Про Китай и развитые страны я вообще молчу...Противоэпидемиологические меры - тоже провалены. Зонирование регионов - полная профанация. Масочный режим не соблюдается общенационально. Защита для медиков - по остаточному принципу. Самый низкий в Европе показатель тестирования на население. Продолжать можно до утра!