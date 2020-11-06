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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2122212321242125>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:34

Зображення :lol:

"Хвoрий нa кoрoнaвiрyс львiв’янин рoзпoвiв прo пeрeбyвaння y львiвськiй лiкaрнi" - клац
Зображення

От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини. :|

Санитарки работают на износ, но этого явно не достаточно....на 160 больных 4 санитарки (они моют полы, выносят утки (самодельные из пластиковых бутылок), выносят мусор, бегают за лекарствами в аптеку для больных, отвозят живых на КТ, а мёртвых в морг, застилают, перестилают, и по возможности меняют памперсы.....но при таком соотношении, Санитарок к пациентам, их можно ждать по пару часов.....
Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами) я понимаю откуда некоторая черствость и даже нервозность...


Удивительной гадостности болезнь... Сильные с виду мужики превращаются в плаксивых девчонок требующих отпустить домой, не отходить от их кровати, вылить 100 мл мочи из утки, помыть посуду, спрашивают лечь ему или сесть, встать или лежать на животе, и постоянно в приступе панической атаки (с такими проще...я уговаривал их не паниковать, сдерживать эмоции, спокойнее дышать и просто хотеть выжить) или в агрессивных мужланов (может они такие по жизни и есть или были) которые в открытую орут на жену...она со слезами уходит, а он в одиночестве умирает через 3 часа....


Я поступил 11 дней назад..... Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости - Ковид-19....


Бережіть себе та близьких.
ST_11
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 08:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 10 тысяч граждан
В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746

"Взяли" 10000+ ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 10 тысяч граждан
В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746

"Взяли" 10000+ ...


Заодно пал и последний бастион стабильности, Кировоградская область пересекла рубеж + 100 новых случая в сутки.
Теперь в диапазоне 0-100 никого нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
pesikot написав:В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 10 тысяч граждан
В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746

"Взяли" 10000+ ...


Заодно пал и последний бастион стабильности, Кировоградская область пересекла рубеж + 100 новых случая в сутки.
Теперь в диапазоне 0-100 никого нет.
А Чернобыль держится ещё? ;)
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:09

  zРадио написав:Порошенко, конечно, бессовестно попиарился на теме коронавируса в гостях у Шустера - его доля ответственности за сегодняшнее состояние медицины весьма и весьма немалая. Но ему ведь даже сочинять ничего не пришлось - реально за 8 месяцев власть ничего не сделала!

Перепрофилировать койкоместа чисто на бумаге большого ума не надо. По факту же их самым обычным кислородом не оборудовали! Специалистов никто переподготовить тоже не подумал, если antey1969 пишет, что даже студентам-медикам не удосужились ничего в программу добавить.

Ни одного нового койка-места в принципе не было создано, даже мыслей таких не возникало до последней недели. Хотя в якобы человеконенавистнической РФ специальные ковидные госпитали начали разворачивать с конца марта. Про Китай и развитые страны я вообще молчу...

Противоэпидемиологические меры - тоже провалены. Зонирование регионов - полная профанация. Масочный режим не соблюдается общенационально. Защита для медиков - по остаточному принципу. Самый низкий в Европе показатель тестирования на население. Продолжать можно до утра!

Студентам - бог с ними.
За 8 месяцев умудрились не ознакомить с методиками лечения врачей-интернов второго года. А ведь это ближайший кадровый резерв.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:31

  yanyura написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Uppi написав:Лукашенко ответил на предложение МВФ, в виде 940 млн $ за введение в Беларуси карантинных мер (2 фото + 1 видео)
...

"И в чём он не прав?" :)

Кстати, репортаж ещё "домайданный"?

Конечно, да:
https://www.youtube.com/watch?v=A4ZzIf_38-U&feature=emb_logo
19 июн. 2020 г.

Отказался от 940 лямов и получил майдан .
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:01

А по миру одни антирекорды.

Всего за сутки + 623 000 новых
из них в
США + 132 500
Франция + 60 500
Рядом у поляков + 27 000

Количество умерших тоже ушло вверх от цифр весеннего пика
Всего по миру - 9 084
из них в
США - 1248
Франция - 828
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:13

  Ой+ написав:Для перепуджених поради від практикуючого лікаря :
Про це говори­мо з відомим лікарем-пульмонологом, доцентом Львівського медуніверсите­ту, членом-кореспондентом Міжнарод­ної академії наук, інжинірингу і техноло­гій Анатолієм Невзгодою.

Найбіль­ше хворіють на ковід ті, хто боїться захворі­ти.

А які наслідки? Пневмо­нія. А що, ми не вміємо пневмонію лікувати? Вміємо! https://wz.lviv.ua/article/423600-shcho ... 15-khvylyn


Что думаю за такая пафосная Международная академия наук, инжиниринга и технологий.
Думал сначала та, что Джуна-целительница когда-то основала. Но нет.
Гуглится с трудом. Но оказывается наше украинское изобретение - Президент-Основатель Каневец Георгий из Харькова.

А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины.
1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.

2. Врач Невзгода умеет лечить коронавирусную пневмонию. Почему он молчит, не публикует ничего. Тут люди миллиарды долларов тратят на попытки сделать лекарства и вакцины, и пока не очень удачно, а оказывается, уже есть все :roll:

Хотя, думаю, что эта статья дело рук какого-то журналюги-ковидиота, который всё переврал или приврал к словам, всё-таки дипломированный врач вряд ли такую бы ахинею сказал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так все таки может бросить курить тем кто боится осложнений вируса !!!
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:31

  Uppi написав:Так все таки может бросить курить тем кто боится осложнений вируса !!!


Курить надо бросать всем, причём здесь коронавирус.
Где-то было исследование, что выкуривание одной пачки сигарет в день с вероятностью близкой к 100 процентов ведет к раку легких. Правда, там достаточно большой период времени несколько десятков лет, и многие не успевают докуриться до своего рака легких, уйдя по другим причинам.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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