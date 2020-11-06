От прочитаєш схожі "звіти" й ще раз розумієш всі "барви / (прелести)" цієї болячки й вітчизняної медицини.
Санитарки работают на износ, но этого явно не достаточно....на 160 больных 4 санитарки (они моют полы, выносят утки (самодельные из пластиковых бутылок), выносят мусор, бегают за лекарствами в аптеку для больных, отвозят живых на КТ, а мёртвых в морг, застилают, перестилают, и по возможности меняют памперсы.....но при таком соотношении, Санитарок к пациентам, их можно ждать по пару часов..... Медсестры....молодчаги и большие умнички, но и их тоже явно не хватает....целый день на ногах....десятки пациентов (со своими требованиями, психами, нервами, мольбами) я понимаю откуда некоторая черствость и даже нервозность...
Удивительной гадостности болезнь... Сильные с виду мужики превращаются в плаксивых девчонок требующих отпустить домой, не отходить от их кровати, вылить 100 мл мочи из утки, помыть посуду, спрашивают лечь ему или сесть, встать или лежать на животе, и постоянно в приступе панической атаки (с такими проще...я уговаривал их не паниковать, сдерживать эмоции, спокойнее дышать и просто хотеть выжить) или в агрессивных мужланов (может они такие по жизни и есть или были) которые в открытую орут на жену...она со слезами уходит, а он в одиночестве умирает через 3 часа....
Я поступил 11 дней назад..... Завтра меня выписывают.... Единственного, из всех кто был в палате при моём поступлении... Всё умерли.... 5:1 в пользу этой Гадости - Ковид-19....
zРадио написав:Порошенко, конечно, бессовестно попиарился на теме коронавируса в гостях у Шустера - его доля ответственности за сегодняшнее состояние медицины весьма и весьма немалая. Но ему ведь даже сочинять ничего не пришлось - реально за 8 месяцев власть ничего не сделала!
Перепрофилировать койкоместа чисто на бумаге большого ума не надо. По факту же их самым обычным кислородом не оборудовали! Специалистов никто переподготовить тоже не подумал, если antey1969 пишет, что даже студентам-медикам не удосужились ничего в программу добавить.
Ни одного нового койка-места в принципе не было создано, даже мыслей таких не возникало до последней недели. Хотя в якобы человеконенавистнической РФ специальные ковидные госпитали начали разворачивать с конца марта. Про Китай и развитые страны я вообще молчу...
Противоэпидемиологические меры - тоже провалены. Зонирование регионов - полная профанация. Масочный режим не соблюдается общенационально. Защита для медиков - по остаточному принципу. Самый низкий в Европе показатель тестирования на население. Продолжать можно до утра!
Студентам - бог с ними. За 8 месяцев умудрились не ознакомить с методиками лечения врачей-интернов второго года. А ведь это ближайший кадровый резерв.
Что думаю за такая пафосная Международная академия наук, инжиниринга и технологий. Думал сначала та, что Джуна-целительница когда-то основала. Но нет. Гуглится с трудом. Но оказывается наше украинское изобретение - Президент-Основатель Каневец Георгий из Харькова.
А у врача Невзгоды минимум две номинации на Нобелевскую премию в области медицины. 1. Аутотренинг - лучшее средство профилактики коронавируса, главный инфекционист США Фаучи тут со стула и упал от неожиданности.
2. Врач Невзгода умеет лечить коронавирусную пневмонию. Почему он молчит, не публикует ничего. Тут люди миллиарды долларов тратят на попытки сделать лекарства и вакцины, и пока не очень удачно, а оказывается, уже есть все
Хотя, думаю, что эта статья дело рук какого-то журналюги-ковидиота, который всё переврал или приврал к словам, всё-таки дипломированный врач вряд ли такую бы ахинею сказал.
Uppi написав:Так все таки может бросить курить тем кто боится осложнений вируса !!!
Курить надо бросать всем, причём здесь коронавирус. Где-то было исследование, что выкуривание одной пачки сигарет в день с вероятностью близкой к 100 процентов ведет к раку легких. Правда, там достаточно большой период времени несколько десятков лет, и многие не успевают докуриться до своего рака легких, уйдя по другим причинам.