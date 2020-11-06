freeze написав:— Що ви особисто робите, щоб не захворіти?
— Превентивно вживаю противірусні ліки.
это какие?
от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
freeze написав:— Що ви особисто робите, щоб не захворіти?
— Превентивно вживаю противірусні ліки.
это какие?
от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).
ААААА))) Я недочитал этого психа до конца)))) Хорошо обратили внимание )))
Врач Невзгода : — Превентивно вживаю противірусні ліки. А якщо відчуваю, що щось не так, тоді дихаю спиртом. Беру маску, на маску наливаю пів чарки або самогонки, або горілки, або коньяку, прикладаю до обличчя і дихаю 5 хвилин — вдих ротом, видих носом. І так три-чотири рази на день.
#Слухи Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день. Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да? Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.