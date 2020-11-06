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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:— Що ви особисто робите, щоб не за­хворіти?

— Превентивно вживаю противірусні ліки.
это какие?

от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:42

  vitaliian написав:
  freeze написав:— Що ви особисто робите, щоб не за­хворіти?

— Превентивно вживаю противірусні ліки.
это какие?

от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).


ААААА))) Я недочитал этого психа до конца))))
Хорошо обратили внимание )))

Врач Невзгода :
— Превентивно вживаю противірусні ліки. А якщо відчуваю, що щось не так, тоді дихаю спиртом. Беру маску, на маску наливаю пів чарки або самогонки, або горілки, або конья­ку, прикладаю до обличчя і дихаю 5 хвилин — вдих ротом, видих носом. І так три-чотири рази на день. :mrgreen:

Он же допился, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:46

ВИДЕО
Что там по ужесточению контроля за пассажирами в метро?

Станция Золотые ворота.

https://t.me/dtpkievua/109640
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:05

#Слухи
Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день.
Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да?
Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.

https://t.me/legitimniy/5649
За Виталия Наливкина!
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