Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2122212321242125 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 52% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 8 Всього голосів : 54 Додано: Суб 07 лис, 2020 11:42 vitaliian написав: freeze написав: — Що ви особисто робите, щоб не за­хворіти?



— Превентивно вживаю противірусні ліки. — Що ви особисто робите, щоб не за­хворіти?— Превентивно вживаю противірусні ліки. это какие?



от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией). это какие?от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).



ААААА))) Я недочитал этого психа до конца))))

Хорошо обратили внимание )))



Врач Невзгода :

— Превентивно вживаю противірусні ліки. А якщо відчуваю, що щось не так, тоді дихаю спиртом. Беру маску, на маску наливаю пів чарки або самогонки, або горілки, або конья­ку, прикладаю до обличчя і дихаю 5 хвилин — вдих ротом, видих носом. І так три-чотири рази на день.



Он же допился, имхо. ААААА))) Я недочитал этого психа до конца))))Хорошо обратили внимание )))Врач Невзгода :— Превентивно вживаю противірусні ліки. А якщо відчуваю, що щось не так, тоді дихаю спиртом. Беру маску, на маску наливаю пів чарки або самогонки, або горілки, або конья­ку, прикладаю до обличчя і дихаю 5 хвилин — вдих ротом, видих носом. І так три-чотири рази на день.Он же допился, имхо. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19031 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4554 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 11:46

Что там по ужесточению контроля за пассажирами в метро?



Станция Золотые ворота.



https://t.me/dtpkievua/109640 ВИДЕО За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13170 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7315 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:05 #Слухи

Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день.

Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да?

Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.

https://t.me/legitimniy/5649 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13170 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7315 раз. Подякували: 3466 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:19 Вкладчик1234 написав: #Слухи

Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день.

Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да?

Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.

в Украине мало что осталось бесплатного, что кроме среднего образования даже не припомню. Зато что "бесплатное" таксу выставит распорядитель данной услуги. Коррупция в головах. Головы надо менять людям, а не президентов. в Украине мало что осталось бесплатного, что кроме среднего образования даже не припомню. Зато что "бесплатное" таксу выставит распорядитель данной услуги. Коррупция в головах. Головы надо менять людям, а не президентов. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4971 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2122212321242125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Дед Мороз Суб 07 лис, 2020 01:41