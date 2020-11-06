freeze написав:— Що ви особисто робите, щоб не захворіти?
— Превентивно вживаю противірусні ліки.
это какие?
от воспаления пока что лучше гормонов ничего не придумали, они воздействуют на сам очаг, тогда когда антибиотик воздействует на бакт.флору и то не все и не на всю (ещё не факт что воспаление вызвано бактерией).
ААААА))) Я недочитал этого психа до конца)))) Хорошо обратили внимание )))
Врач Невзгода : — Превентивно вживаю противірусні ліки. А якщо відчуваю, що щось не так, тоді дихаю спиртом. Беру маску, на маску наливаю пів чарки або самогонки, або горілки, або коньяку, прикладаю до обличчя і дихаю 5 хвилин — вдих ротом, видих носом. І так три-чотири рази на день.
#Слухи Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день. Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да? Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.
#Слухи Наш источник сообщает, что в день делают максимально 10-20% от общего числа это не более 10.000 бесплатных тестов делают в день, остальные все платные. Сегодня сделали более 50 тысячи тестов в день. Теперь умножайте в день сейчас делают больше 50.000 тестов в день, из них 20% бесплатные и 80% платные. Умножайте 40.000 на (средняя цена) 1.300 гривен = 52.000.000 гривен в день и за 30 дней оборот в 1 млрд. 560 миллионов гривен. Хороший бизнес да? Поэтому никто не спешит делать бесплатные тесты на коронавирус потому что это хороший бизнес.
в Украине мало что осталось бесплатного, что кроме среднего образования даже не припомню. Зато что "бесплатное" таксу выставит распорядитель данной услуги. Коррупция в головах. Головы надо менять людям, а не президентов.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
О ковиде и семейных врачах. Уже писал, заболела знакомая, 40 лет. Три дня температура 38, ломота, болит голова и немного горло. Потом температура 37 с небольшим +. Диагноз ставить не берусь. Через сайт подписала декларацию с врачом и записалась на прием (через 2 или 3 дня, точно не скажу). Вчера попала на прием - по скайпу. Врач "внимательно осмотрела" ( ) и прописала грапивирин, эдем и витамин С, если температура будет держаться, то ещё антибиотик азиклар. Ну и посидите на всякий случай дома до четверга (12.11). Начало заболевания (температура и пр.) - 28.10. О тестах вопрос даже не поднимался.
ЛАД ковиде и семейных врачах. Та різні вони бувають сімейні. Ви їй діагноз не ставте, хай зласть ПЛР, 40 років вона мабуть працює, якщо корона а через деякий час плр її вже не вловить поженуть на роботу, навіть як з ніг буде падати. А з тестом є шанси на довший лікарняний. А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.
stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.
Иммуномодулятор. Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать. А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.
Странно, а этот семейный лекарь хотя бы читал, что в такой ситуации тому же Трампу выписали. Я не говорю про коктейль антител, но там были хотя бы витамин Д, цинк, мелатонин, фамотидин, все это есть в наших аптеках и весьма недорого стоит, и не было никакого иммуномодулятора и Эдема.