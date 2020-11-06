freeze
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, [/quote]
В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 15:58
freeze
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, [/quote]
В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:01
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:07
Послушал Комаровского в машине, одна из мыслей, что самое большое достижение медицины за последний месяц стало не небольшие подвижки в лечении или вакцинировании, самым большим достижением стало доказательство и понимание того, что максимальной заразностью больной обладает за 1-2 дня до появления первых симптомов, и большинство уже не заразны после 7-10 дней после первого появления симптомов. Это сразу сильно прояснило логику поведения эпидемии, быстрого неконтролируемого распространения в странах, где не носят маски вообще, или носят только больные люди. И почему в странах где тотально носили маски все и всегда эпидемия быстро сошла на нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:11
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Українці стали приймати в 3,5 рази більше антибіотиків – Степанов
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:16
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:18
Прочитала, интересно. По Киеву, наверное, давно никто не сомневается, что статистика мальована. По факту он давно в красной зоне, только это кому-то не подходит.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:22
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:29
Витамин Д - бред сумашедшего!
Он изменяется в микро и даже в нано
Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:36
МВФ не дает деньги. Если сейчас все закрыть на карантин до 15 Мая, голодомор и преступность и обеспечены! Кроме того, регионы, типо Черкасс, Львов откажутся выполнять приказ.
Умрешь от вируса или от голода, тебе все равно
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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