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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2124212521262127>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:58

freeze
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, [/quote]

В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:01

  vitaliian написав:в Украине мало что осталось бесплатного, что кроме среднего образования даже не припомню.

Добавьте ещё высшее образование, тут можно даже зарабатывать (стипендия).
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:07

Послушал Комаровского в машине, одна из мыслей, что самое большое достижение медицины за последний месяц стало не небольшие подвижки в лечении или вакцинировании, самым большим достижением стало доказательство и понимание того, что максимальной заразностью больной обладает за 1-2 дня до появления первых симптомов, и большинство уже не заразны после 7-10 дней после первого появления симптомов. Это сразу сильно прояснило логику поведения эпидемии, быстрого неконтролируемого распространения в странах, где не носят маски вообще, или носят только больные люди. И почему в странах где тотально носили маски все и всегда эпидемия быстро сошла на нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:11

  Striker написав:
  vitaliian написав:в Украине мало что осталось бесплатного, что кроме среднего образования даже не припомню.

Добавьте ещё высшее образование, тут можно даже зарабатывать (стипендия).

Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.


Українці стали приймати в 3,5 рази більше антибіотиків – Степанов https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/6/242920/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:16

  ЛАД написав:Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования?

Точные данные не скажу, но бюджетников намного больше, чем контрактников.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:18

  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/

Прочитала, интересно. По Киеву, наверное, давно никто не сомневается, что статистика мальована. По факту он давно в красной зоне, только это кому-то не подходит.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:22

  stargazer написав:В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.

Мы с женой уже месяц вот такие витаминки кушаем.

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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:29

Витамин Д - бред сумашедшего!

Он изменяется в микро и даже в нано

Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:36

  stargazer написав:Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/


МВФ не дает деньги. Если сейчас все закрыть на карантин до 15 Мая, голодомор и преступность и обеспечены! Кроме того, регионы, типо Черкасс, Львов откажутся выполнять приказ.

Умрешь от вируса или от голода, тебе все равно :lol:
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