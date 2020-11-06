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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2124212521262127

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:47

  beee написав:Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно


я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек. После этого у меня 5 дней началось стекло в горле, принял витамин С 1000мг - 4 штуки и сразу перестало стекло. было 3-4 недели назад
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