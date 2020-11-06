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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:45
Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно
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beee
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Додано: Суб 07 лис, 2020 16:47
beee написав:
Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно
я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек. После этого у меня 5 дней началось стекло в горле, принял витамин С 1000мг - 4 штуки и сразу перестало стекло. было 3-4 недели назад
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