proftpd66 написав:я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек.
на конкурс красоты?
Striker написав:Добавьте ещё высшее образование, тут можно даже зарабатывать (стипендия).
бесплатный вуз мне был не по карману, я учился в платном, вышло намного дешевле в т.ч. с точки зрения сохранности нервной системы (ни одной взятки ни одного провала на экзамене, преподы студентов уважали и без большого повода не наказывали). В бесплатном вузе быи преподы озлобленные и вымещали свои неудачи на студентах. Жду полноценной платной медицины, надеюсь что будет дешевле бесплатной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 лис, 2020 17:18, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
ЛАД написав:Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования?
Точные данные не скажу, но бюджетников намного больше, чем контрактников.
Не убежден. Объявлено было 84.000 мест на бюджете. На ЗНО записались 370.000. Понимаю, что не все 370 тыс. будут поступать в вузы, но тем не менее. При этом цены на контракт уже зашкаливают. Это тоже к вопросу о преимуществах незалежной перед Советской.
ЛАД написав:Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования?
Точные данные не скажу, но бюджетников намного больше, чем контрактников.
А якщо сказати точні дані, то якраз навпаки - стор.23
Показовим для характеристики якості вищої освіти також є те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 1,3 млн здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 %) і 582 тис. (44 %) — за рахунок, в основному, державного бюджету (рис. 10) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf
Онлайн-лечение в постсовке быстро развивается. Вот только не пойму, нужны ли ещё врачи. Похоже, можно обойтись и без них.
...тюменка получила положительный результат теста, и ей под расписку было предписано лечиться дома. После этого женщина пришла в поликлинику при областной больнице № 11, а затем — в административный корпус и кабинет главного врача. По версии суда, она «создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения».
По административному делу о нарушении правил обеспечения санитарно-эпидемического благополучия женщину приговорили к штрафу в 7,5 тыс. рублей. Она не стала опротестовывать решение.
stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.
Иммуномодулятор. Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать. А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.
Странно, а этот семейный лекарь хотя бы читал, что в такой ситуации тому же Трампу выписали. Я не говорю про коктейль антител, но там были хотя бы витамин Д, цинк, мелатонин, фамотидин, все это есть в наших аптеках и весьма недорого стоит, и не было никакого иммуномодулятора и Эдема.
Лечение получше можно было просто погуглить Эдем - антигистамин (от аллергий). Пьётся при поллинозе, пищевых и прочих аллергиях. Хз зачем он тут нужен. Не иначе как "на всякий случай". Из всего - по теме только гриповирин.