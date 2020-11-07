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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2125212621272128>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:47

  beee написав:Какая связь между аскорбиновой кислотой и витамином С? Кроме кислоты? Не ну точно вакцины от идиотизма не хватает принудительно


я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек. После этого у меня 5 дней началось стекло в горле, принял витамин С 1000мг - 4 штуки и сразу перестало стекло. было 3-4 недели назад

PS: забыл написать, что куник не делал :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  proftpd66 написав:я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек.
на конкурс красоты?
  Striker написав:Добавьте ещё высшее образование, тут можно даже зарабатывать (стипендия).
бесплатный вуз мне был не по карману, я учился в платном, вышло намного дешевле в т.ч. с точки зрения сохранности нервной системы (ни одной взятки ни одного провала на экзамене, преподы студентов уважали и без большого повода не наказывали). В бесплатном вузе быи преподы озлобленные и вымещали свои неудачи на студентах. Жду полноценной платной медицины, надеюсь что будет дешевле бесплатной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 лис, 2020 17:18, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:14

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:я на Крещатике, Арене и Майдане. Выбирал симпатичных девушек.
на конкурс красоты?


там наши ищут иностранев (Арабы, Турки, Английцы, Немцы), я притворяюсь иностранцем и их подхватываю :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  proftpd66 написав:и их подхватываю
а ну желаю не подхватить чтобы не пришлось создавать альтернативную нашей ветку.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:21

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:и их подхватываю
а ну желаю не подхватить чтобы не пришлось создавать альтернативную нашей ветку.


Спасибо. Вчера плавал в Днепре. Чувствую себя огурчиком.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:22

  Striker написав:
  ЛАД написав:Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования?

Точные данные не скажу, но бюджетников намного больше, чем контрактников.

Не убежден.
Объявлено было 84.000 мест на бюджете. На ЗНО записались 370.000. Понимаю, что не все 370 тыс. будут поступать в вузы, но тем не менее.
При этом цены на контракт уже зашкаливают. Это тоже к вопросу о преимуществах незалежной перед Советской.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:27

  Striker написав:
  ЛАД написав:Не подскажете соотношение бюджетного и контрактного высшего образования?

Точные данные не скажу, но бюджетников намного больше, чем контрактников.


А якщо сказати точні дані, то якраз навпаки - стор.23
Показовим для характеристики якості вищої освіти також є те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 1,3 млн
здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 %) і
582 тис. (44 %) — за рахунок, в основному, державного бюджету (рис. 10)
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:31

Онлайн-лечение в постсовке быстро развивается. Вот только не пойму, нужны ли ещё врачи. Похоже, можно обойтись и без них.
...тюменка получила положительный результат теста, и ей под расписку было предписано лечиться дома. После этого женщина пришла в поликлинику при областной больнице № 11, а затем — в административный корпус и кабинет главного врача. По версии суда, она «создала угрозу для жизни и здоровья персонала и посетителей лечебного учреждения».

По административному делу о нарушении правил обеспечения санитарно-эпидемического благополучия женщину приговорили к штрафу в 7,5 тыс. рублей. Она не стала опротестовывать решение.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/11/06/1871749.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:33

  freeze написав:
stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.


Иммуномодулятор.
Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.

Странно, а этот семейный лекарь хотя бы читал, что в такой ситуации тому же Трампу выписали. Я не говорю про коктейль антител, но там были хотя бы витамин Д, цинк, мелатонин, фамотидин, все это есть в наших аптеках и весьма недорого стоит, и не было никакого иммуномодулятора и Эдема.

Лечение получше можно было просто погуглить
Эдем - антигистамин (от аллергий). Пьётся при поллинозе, пищевых и прочих аллергиях. Хз зачем он тут нужен. Не иначе как "на всякий случай".
Из всего - по теме только гриповирин.
За Виталия Наливкина!
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