freeze написав:

stargazer написав: А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.

Иммуномодулятор.Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.Странно, а этот семейный лекарь хотя бы читал, что в такой ситуации тому же Трампу выписали. Я не говорю про коктейль антител, но там были хотя бы витамин Д, цинк, мелатонин, фамотидин, все это есть в наших аптеках и весьма недорого стоит, и не было никакого иммуномодулятора и Эдема.