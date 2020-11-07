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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2125212621272128

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:41

Ой+
Спасибо за цифры по студентам. Да и вообще за ссылку.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:42

  freeze написав:
stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.


Иммуномодулятор.
Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.



если гной, то уже витамин С НЕ поможет. А до гноя для профилактики можно брать
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:44

Вакцинировал всю семью (себя 2 недели ранее). По наблюдениям (субъективно
Ым нескольких докторов) вакцинированные от гриппа легче переносят и ковид, не понятно почему.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:50

  vitaliian написав:бесплатный вуз мне был не по карману, я учился в платном, вышло намного дешевле в т.ч. с точки зрения сохранности нервной системы

Я учился на бюджете в Днепровской политехнике (бывш. НГУ) без взяток и с нервной системой всё в порядке. То Вы, наверное, слишком впечатлительный. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:57

  Ой+ написав:А якщо сказати точні дані, то якраз навпаки - стор.23
Показовим для характеристики якості вищої освіти також є те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 1,3 млн
здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 %) і
582 тис. (44 %) — за рахунок, в основному, державного бюджету (рис. 10)
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf

Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:08

  Striker написав:.....
Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.

Важно, на какой специальности.
Если на металлургии, то могло быть и 100% бюджетников.
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