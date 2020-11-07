В Украине более 19,9 тыс. коек с подведенным кислородом, или таких, которые оборудованы кислородным концентратором. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



“Если взять начало эпидемии, то у нас было теоретически было готово 12 тысяч коек и 3,5 тысячи коек с кислородом. На сегодняшний день 19 909 коек с подведенным кислородом”, — отметил министр.



Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.



14-15 ноября, в Украине начнут вводить карантин выходного дня из-за стремительного распространения коронавируса. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов



"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.



"на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,