stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.
Иммуномодулятор. Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать. А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.
если гной, то уже витамин С НЕ поможет. А до гноя для профилактики можно брать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Ой+ написав:А якщо сказати точні дані, то якраз навпаки - стор.23
Показовим для характеристики якості вищої освіти також є те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 1,3 млн здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 %) і 582 тис. (44 %) — за рахунок, в основному, державного бюджету (рис. 10) https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf
Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.
...Греция закрывается на карантин: оставлять дом можно будет только при наличии уважительной причины: выход на работу, поход в магазин, посещение врача, занятия спортом. При этом перед тем как выйти из дома, необходимо уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены. При любом выходе из дома нужно будет обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до 30 ноября.
В свою очередь, о карантин в Республике Польша с 7 ноября по-прежнему объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Следовательно, в стране прекращается работа непродовольственных магазинов в торговых центрах и все учреждения культуры — театры, кино, галереи. Отели принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся как минимум до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власть не исключила введения общенационального карантина.
С 24 октября жители страны обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только на вынос. Запрещено собираться группой более пяти человек. ....
В Украине более 19,9 тыс. коек с подведенным кислородом, или таких, которые оборудованы кислородным концентратором. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Если взять начало эпидемии, то у нас было теоретически было готово 12 тысяч коек и 3,5 тысячи коек с кислородом. На сегодняшний день 19 909 коек с подведенным кислородом”, — отметил министр.
Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.
14-15 ноября, в Украине начнут вводить карантин выходного дня из-за стремительного распространения коронавируса. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов
"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.
"на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat