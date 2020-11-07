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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2126212721282129>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:41

Ой+
Спасибо за цифры по студентам. Да и вообще за ссылку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:42

  freeze написав:
stargazer написав:А до чого там едем, і шо то за звір грипавірин яким лікуються по скайпу не знаю.


Иммуномодулятор.
Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.
А витамин С и противоаллергическое таблеточка это для психики пациента, наверное, все таки доктор выписал мне лекарства.



если гной, то уже витамин С НЕ поможет. А до гноя для профилактики можно брать
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:44

Вакцинировал всю семью (себя 2 недели ранее). По наблюдениям (субъективно
Ым нескольких докторов) вакцинированные от гриппа легче переносят и ковид, не понятно почему.
Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:50

  vitaliian написав:бесплатный вуз мне был не по карману, я учился в платном, вышло намного дешевле в т.ч. с точки зрения сохранности нервной системы

Я учился на бюджете в Днепровской политехнике (бывш. НГУ) без взяток и с нервной системой всё в порядке. То Вы, наверное, слишком впечатлительный. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:57

  Ой+ написав:А якщо сказати точні дані, то якраз навпаки - стор.23
Показовим для характеристики якості вищої освіти також є те, що в університетах України загалом зараховано більше здобувачів вищої освіти за контрактною формою навчання, аніж за бюджетним фінансуванням: із 1,3 млн
здобувачів вищої освіти 739 тис. навчається на контрактній основі (56 %) і
582 тис. (44 %) — за рахунок, в основному, державного бюджету (рис. 10)
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/ ... 2-2020.pdf

Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:08

  Striker написав:.....
Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.

Важно, на какой специальности.
Если на металлургии, то могло быть и 100% бюджетников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:22

  ЛАД написав:
  Striker написав:.....
Поступал по ЗНО в 2015 году, на моём потоке процентов 80-85 были на бюджете. Может за 5 лет что-то кардинально поменялось.

Важно, на какой специальности.
Если на металлургии, то могло быть и 100% бюджетников.


Власне. А ще від ЗВО - рейтинг Співвідношення бюджет/контракт від 0,1 до 10 https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59047/
До речі, вступники 2015 ще в цій цифрі, а якщо дійшли до магістратури, то і надалі.
А є і цілком приватні ЗВО. Наприклад, в приватний УКУ поступають на контракт з балами яких цілком би вистачило для аналогічних спеціальностей на бюджет при вартості навчання на деякі спеціальності +100 тис.
https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:26

...Греция закрывается на карантин: оставлять дом можно будет только при наличии уважительной причины: выход на работу, поход в магазин, посещение врача, занятия спортом. При этом перед тем как выйти из дома, необходимо уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены. При любом выходе из дома нужно будет обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до 30 ноября.

В свою очередь, о карантин в Республике Польша с 7 ноября по-прежнему объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Следовательно, в стране прекращается работа непродовольственных магазинов в торговых центрах и все учреждения культуры — театры, кино, галереи. Отели принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся как минимум до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власть не исключила введения общенационального карантина.

С 24 октября жители страны обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только на вынос. Запрещено собираться группой более пяти человек.
....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901527-v-polschi-ta-gretsiyi-vstupili-v-silu-karantinni-obmezhennya-cherez-covid-19
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине более 19,9 тыс. коек с подведенным кислородом, или таких, которые оборудованы кислородным концентратором. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Если взять начало эпидемии, то у нас было теоретически было готово 12 тысяч коек и 3,5 тысячи коек с кислородом. На сегодняшний день 19 909 коек с подведенным кислородом”, — отметил министр.

Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.

14-15 ноября, в Украине начнут вводить карантин выходного дня из-за стремительного распространения коронавируса. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов

"Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ситуацию, которая у нас есть. И мы четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны - не на две недели, не на три недели. Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать только продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальные, чтобы в выходные дни не работали", - заявил министр.

"на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:40

Еще раз, для прояснения по статистике в Чехии:
на сайте https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 как тут уже писали, данные могут обновляться задним числом, в связи с уточнением даты смерти и тд. Все агрегаторы тянут просто общее число, которое было зафиксировано в этот день, в дальнейшем уже не актуализируя разбивку по дням.
Точная статистика формируется с запозданием 4-6 недель.

Сейчас есть только данные за 41 неделю 2020 года:
для группы после 65 лет = 1991 (из них 285 с ковид)
для группы до 65 лет = 352 (из них 15 с ковид)
Всего:2343

Для сравнения, в прошлом году среднее за этот период (39-42 неделя):
после 65 лет = 1799
до 65 лет = 352
Всего: 2151

Т.е. есть избыточная смертность в группе 65+ = 1991-1799 = 192
Пока что рано делать какие-то выводы, так как период очень короткий. В октябре-ноябре число умерших с ковидом регистрируется в районе 1000-1500 за неделю - за этот период и можно будет сделать более точный анализ после офиц данных.
Но исходя из того что имеем, получается, что избыточная смертность проявляется в группе 65+ и равна 192 чел - рост на 11%
И, есть грубо прикинуть, то из 300 случаев ковид статистики:
от ковида умерло - 192 (приблизительно 64% от общего числа в ковид статистике)
от других причин, но с положительным тестом -108
Но, делать выводы рано!

Еще для сравнения: во время сезонной эпидемии гриппа в феврале 2018 были такие данные
(пик был 2018, 10 неделя)
до 65 лет = 448
после 65 лет = 2546
Всего: 2994

На данный момент в Чехии ситуация особо не изменилась, ограничение теже с минимальными послаблениями. Общее число зарегистрированных случаев немного уменьшается. При этом, в Праге падение за неделю в 2-2,5 раза, а регионы - растут.
cz_user
 
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