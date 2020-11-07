В Украине ...

"на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. .. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,