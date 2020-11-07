В Украине ... "на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. .. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,
Интересно, как они собираются экстренно увеличить кол-во медперсонала эдак на 50% под эти койки и госпитали, если его и сейчас не хватает
stargazer написав:В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.
Мы с женой уже месяц вот такие витаминки кушаем.
А зачем вам еще и кальций?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего! Он изменяется в микро и даже в нано Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.
А вы сдайте анализ на витамин Д. Если у вас норма - не принимайте. У меня он был в 3 раза нижней границы нормы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего! Он изменяется в микро и даже в нано Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.
А вы сдайте анализ на витамин Д. Если у вас норма - не принимайте. У меня он был в 3 раза нижней границы нормы.
Любители ЗОЖ живут в своём иллюзорном искусственном мире, который обычно разрушается обычным анализом. У меня знакомый врач гепатолог говорит, что у него до трети пациентов приходят жёлтые и с болями, захотели прочиститься от шлаков стаканом оливкового масла и соком целого свежевыжатого лимона, в результате приступ.
proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего! Он изменяется в микро и даже в нано Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.
А вы сдайте анализ на витамин Д. Если у вас норма - не принимайте. У меня он был в 3 раза нижней границы нормы.
За кордоном в молоко додають вітамін Д та А
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".