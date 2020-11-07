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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2127212821292130>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:00

  cz_user написав:Еще для сравнения: во время сезонной эпидемии гриппа в феврале 2018 были такие данные


Во время сезона гриппа 2019/2020 года умерло от гриппа 72 человека - официальные данные МОЗ Украины. Думаю, для Чехии цифры вообще мизерные для гриппа.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:16

  vitaliian написав:
В Украине ...
"на сегодняшнее утро в больницах находилось 27 500 граждан.Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52000 коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим еще количество этих кроватей еще на 20 000. .. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкую область,

Интересно, как они собираются экстренно увеличить кол-во медперсонала эдак на 50% под эти койки и госпитали, если его и сейчас не хватает :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:54

  Striker написав:
  stargazer написав:В аптеках вітамін С в дозуванні по 500 змітають, а от цинк чи Д поки купити спокійно можна. Ну ціна Д і вітаміну С ясно не співмірна.
Мы с женой уже месяц вот такие витаминки кушаем.
Зображення

А зачем вам еще и кальций?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 20:56

  proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего!
Он изменяется в микро и даже в нано
Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.

А вы сдайте анализ на витамин Д.
Если у вас норма - не принимайте.
У меня он был в 3 раза меньше нижней границы нормы.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 07 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Интересно, как они собираются экстренно увеличить кол-во медперсонала эдак на 50% под эти койки и госпитали, если его и сейчас не хватает
а персонал зачем? только койки.
  freeze написав:Иммуномодулятор.
Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.
всё больше применяются гормональные противоотёчные и противовоспалительные, особенно если есть аллергические реакции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 лис, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:12

  Starikan написав:
  proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего!
Он изменяется в микро и даже в нано
Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.

А вы сдайте анализ на витамин Д.
Если у вас норма - не принимайте.
У меня он был в 3 раза нижней границы нормы.


Любители ЗОЖ живут в своём иллюзорном искусственном мире, который обычно разрушается обычным анализом.
У меня знакомый врач гепатолог говорит, что у него до трети пациентов приходят жёлтые и с болями, захотели прочиститься от шлаков стаканом оливкового масла и соком целого свежевыжатого лимона, в результате приступ. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:14

  vitaliian написав:
  freeze написав:Иммуномодулятор.
Большинство врачей сейчас негативно относятся ко всяким иммуностимуляторам-модуляторам на этой стадии заболевания. Можно и до цитокинового шторма до стимулировать.
всё больше применяются гормональные противоотёчные и противовоспалительные, особенно если есть аллергические реакции.


Иммуномодуляторы при коронавирусе прописывают только украинские семейные врачи :mrgreen: Бойтесь их, они работают на похоронные конторы на процент :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:23

  Starikan написав:
  proftpd66 написав:Витамин Д - бред сумашедшего!
Он изменяется в микро и даже в нано
Во-вторых с молока и молочных продуктов его более чем достаточно.

А вы сдайте анализ на витамин Д.
Если у вас норма - не принимайте.
У меня он был в 3 раза нижней границы нормы.

За кордоном в молоко додають вітамін Д та А
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:27

  vitaliian написав:
  Lady_N написав:Интересно, как они собираются экстренно увеличить кол-во медперсонала эдак на 50% под эти койки и госпитали, если его и сейчас не хватает
а персонал зачем? только койки.


Чисто полежать? :D
Тогда уже лучше сразу гробы и передвижные крематории. Какая разница где просто полежать? И родственникам меньше платить...:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:03

  vitaliian написав:
  Lady_N написав:Интересно, как они собираются экстренно увеличить кол-во медперсонала эдак на 50% под эти койки и госпитали, если его и сейчас не хватает
а персонал зачем? только койки.
.....

Насколько понимаю, речь не идёт о создании новых коек, а только о перепрофилировании существующих. Под них медперсонал есть. Правда, не той специализации.
Вот для создания новых госпиталей, действительно, понадобится дополнительный персонал. Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.
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