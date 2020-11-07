Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:12
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:20
Як тільки інформація через когось - відразу вона відрізняється від інформації безпосередньо...
В МЕНЕ дочка-третьокурсниця медуніверситету....
Ні її, ні студенти її групи(курсу) до лікування не залучались і вже точно не мобілізувались....
Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:26
Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!
PS: к слову, больше Порошенко языке не играет никто (пресловутый армовир). А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають"
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:32
1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?
І хто ти тоді?
2 Я точно знаю що по офіційній версії нік фріз - з Одеси
В Одесі є МедУніверситет
Я живу і працюю у Львові. у Львові є МедУніверситет, студенткою якого є моя дочка
3 Львівський від Одеського відрізняється тільки тим ,що у Львові при владі Євроспрямовані сили
В Одесі-з проросійським душком...
4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:41
Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. Выбираешь тех, кто громче заявит о своем патриотизме - бога ради. Но не пытайся пристыдить тех, кто так не делает, а руководствуется опытом и делами кандидатов...
И хватит флудить, пожалуйста!
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:45
cz_user
Не очень понятно пишете.
Все цифры это в среднем за неделю или за какой-то период?
Если вы рассматриваете до 41 недели, то есть до 13 октября, то неинтересно. Там в Чехии было очень мало смертей - 1106. Сегодня уже 4614. Т.е. меньше чем за месяц добавилась втрое больше смертей, чем за весь предыдущий период.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:48
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?
Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:50
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:51
Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
Додано: Суб 07 лис, 2020 22:55
А на підставі чого Ви робите свій висновок?
Я наприклад на підставі того ,що як загальна кількість захворювань .так і оперативна у Львові і Львівській області - вища ніж в Одесі і Одеській
Але при цьому влада Львова справляється з допомогою професійних лікарів без залучення студентів
А влада Одеси вже так намутила,що змушена використовувати студентів(або фріз каже неправду)
тому
Ті хто використовує тільки фахівців і не потребує допомоги волонтерів ,при вищому навантаженні - ті краще підготовлені,а значить більш професійні.
А тепер ви викладіть алгоритм,який привів вас до вашого припущення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|