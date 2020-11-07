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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2127212821292130

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 54
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
24%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
9%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
52%
28
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
8
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:12

  ЛАД написав:Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.


Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:20

  freeze написав:
  ЛАД написав:Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.
Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Як тільки інформація через когось - відразу вона відрізняється від інформації безпосередньо...
В МЕНЕ дочка-третьокурсниця медуніверситету....
Ні її, ні студенти її групи(курсу) до лікування не залучались і вже точно не мобілізувались....
Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:26

  budivelnik написав:Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам?


Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!

PS: к слову, больше Порошенко языке не играет никто (пресловутый армовир). А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:32

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам?
Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!
PS: к слову, кроме Порошенко с его армовиром на языке никто другой не играет. А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають"
1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?
І хто ти тоді?
2 Я точно знаю що по офіційній версії нік фріз - з Одеси
В Одесі є МедУніверситет
Я живу і працюю у Львові. у Львові є МедУніверситет, студенткою якого є моя дочка
3 Львівський від Одеського відрізняється тільки тим ,що у Львові при владі Євроспрямовані сили
В Одесі-з проросійським душком...
4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:41

  budivelnik написав:1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?


Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. Выбираешь тех, кто громче заявит о своем патриотизме - бога ради. Но не пытайся пристыдить тех, кто так не делает, а руководствуется опытом и делами кандидатов...

И хватит флудить, пожалуйста!
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:45

cz_user
Не очень понятно пишете.
Все цифры это в среднем за неделю или за какой-то период?
Если вы рассматриваете до 41 недели, то есть до 13 октября, то неинтересно. Там в Чехии было очень мало смертей - 1106. Сегодня уже 4614. Т.е. меньше чем за месяц добавилась втрое больше смертей, чем за весь предыдущий период.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:48

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?
Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b]
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?
Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:50

  budivelnik написав:.......
4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше?

Вполне возможно, что в Одессе.
И к языку это не имеет никакого отношения.
К патриотизму тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:51

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?
Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b]
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?
Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...

Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 22:55

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше?
Вполне возможно, что в Одессе.
И к языку это не имеет никакого отношения.
К патриотизму тоже.
А на підставі чого Ви робите свій висновок?
Я наприклад на підставі того ,що як загальна кількість захворювань .так і оперативна у Львові і Львівській області - вища ніж в Одесі і Одеській
Але при цьому влада Львова справляється з допомогою професійних лікарів без залучення студентів
А влада Одеси вже так намутила,що змушена використовувати студентів(або фріз каже неправду)

тому
Ті хто використовує тільки фахівців і не потребує допомоги волонтерів ,при вищому навантаженні - ті краще підготовлені,а значить більш професійні.

А тепер ви викладіть алгоритм,який привів вас до вашого припущення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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