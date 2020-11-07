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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2128212921302131> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 55 Додано: Суб 07 лис, 2020 22:12 ЛАД написав: Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников. Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников.



Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19051 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4558 раз. Подякували: 7287 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:20 freeze написав: ЛАД написав: Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников. Но их, полагаю, будет немного. Запустят интернов и старшекурсников. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Як тільки інформація через когось - відразу вона відрізняється від інформації безпосередньо...

В МЕНЕ дочка-третьокурсниця медуніверситету....

Ні її, ні студенти її групи(курсу) до лікування не залучались і вже точно не мобілізувались....

Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам? Як тільки інформація через когось - відразу вона відрізняється від інформації безпосередньо...В МЕНЕ дочка-третьокурсниця медуніверситету....Ні її, ні студенти її групи(курсу) до лікування не залучались і вже точно не мобілізувались....Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:26 budivelnik написав: Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам? Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам?



Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!



PS: к слову, больше Порошенко языке не играет никто (пресловутый армовир). А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають" Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!PS: к слову, больше Порошенко языке не играет никто (пресловутый армовир). А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають" zРадио

Повідомлень: 8166 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1494 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:32 zРадио написав: budivelnik написав: Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам? Може це тому що в Одессі владу вибирають по мові, а не по справам? Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!

PS: к слову, кроме Порошенко с его армовиром на языке никто другой не играет. А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають" Ты на любую ветку свою ксенофобию принесешь!PS: к слову, кроме Порошенко с его армовиром на языке никто другой не играет. А поклонников у него больше всего не в Одессе, а во Львове - там, выходит, "по мові и вибирають" 1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?

І хто ти тоді?

2 Я точно знаю що по офіційній версії нік фріз - з Одеси

В Одесі є МедУніверситет

Я живу і працюю у Львові. у Львові є МедУніверситет, студенткою якого є моя дочка

3 Львівський від Одеського відрізняється тільки тим ,що у Львові при владі Євроспрямовані сили

В Одесі-з проросійським душком...

4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше? 1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?І хто ти тоді?2 Я точно знаю що по офіційній версії нік фріз - з ОдесиВ Одесі є МедУніверситетЯ живу і працюю у Львові. у Львові є МедУніверситет, студенткою якого є моя дочка3 Львівський від Одеського відрізняється тільки тим ,що у Львові при владі Євроспрямовані силиВ Одесі-з проросійським душком...4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:41 budivelnik написав: 1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?

1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?



Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. Выбираешь тех, кто громче заявит о своем патриотизме - бога ради. Но не пытайся пристыдить тех, кто так не делает, а руководствуется опытом и делами кандидатов...



И хватит флудить, пожалуйста! Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. Выбираешь тех, кто громче заявит о своем патриотизме - бога ради. Но не пытайся пристыдить тех, кто так не делает, а руководствуется опытом и делами кандидатов... zРадио

Повідомлень: 8166 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1494 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:45 cz_user

Не очень понятно пишете.

Все цифры это в среднем за неделю или за какой-то период?

Если вы рассматриваете до 41 недели, то есть до 13 октября, то неинтересно. Там в Чехии было очень мало смертей - 1106. Сегодня уже 4614. Т.е. меньше чем за месяц добавилась втрое больше смертей, чем за весь предыдущий период. ЛАД 2 Повідомлень: 17542 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4577 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:48 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?

1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією? Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?

Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14... Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?Так ти флудераст... тільки-поміняй на 3,14... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:50 budivelnik написав: .......

4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше? .......4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше?

Вполне возможно, что в Одессе.

И к языку это не имеет никакого отношения.

К патриотизму тоже. Вполне возможно, что в Одессе.И к языку это не имеет никакого отношения.К патриотизму тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 17542 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4577 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:51 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: 1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією?

1 Ти прихильність до Державної мови ,визначеної Законодавчо Державною - називаєш ксенофобією? Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?

Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14... Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?Так ти флудераст... тільки-поміняй на 3,14...

Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку). Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася, Igneus - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 17542 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4577 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 22:55 ЛАД написав: budivelnik написав: .......

4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше? .......4 Якщо в Одесі з 3-го курсу мобілізують студентів. а у Львові не мобілізують - то яка влада працює ефективніше? Вполне возможно, что в Одессе.

И к языку это не имеет никакого отношения.

К патриотизму тоже. Вполне возможно, что в Одессе.И к языку это не имеет никакого отношения.К патриотизму тоже. А на підставі чого Ви робите свій висновок?

Я наприклад на підставі того ,що як загальна кількість захворювань .так і оперативна у Львові і Львівській області - вища ніж в Одесі і Одеській

Але при цьому влада Львова справляється з допомогою професійних лікарів без залучення студентів

А влада Одеси вже так намутила,що змушена використовувати студентів(або фріз каже неправду)



тому

Ті хто використовує тільки фахівців і не потребує допомоги волонтерів ,при вищому навантаженні - ті краще підготовлені,а значить більш професійні.



А тепер ви викладіть алгоритм,який привів вас до вашого припущення. А на підставі чого Ви робите свій висновок?Я наприклад на підставі того ,що як загальна кількість захворювань .так і оперативна у Львові і Львівській області - вища ніж в Одесі і ОдеськійАле при цьому влада Львова справляється з допомогою професійних лікарів без залучення студентівА влада Одеси вже так намутила,що змушена використовувати студентів(або фріз каже неправду)томуТі хто використовує тільки фахівців і не потребує допомоги волонтерів ,при вищому навантаженні - ті краще підготовлені,а значить більш професійні.А тепер ви викладіть алгоритм,який привів вас до вашого припущення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2128212921302131> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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