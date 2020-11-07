Zradio написав:Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b]
Ти навязування Державної Мови називаєш флудом? Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14...
Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).
1 Не вказуй що мені робити - і я не покажу куди тобі йти 2 Ти сам повідомленням вище признав що я обговорюю боротьбу з короновірусом.. Тільки для тебе - боротьба це переливання з пустого в порожнє Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів. Поки що ти і тобі подібні - програєте.
Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути. Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему. Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. При этом подчеркну, что у меня негативное отношение и к министру здравоохранения, который, хотя и получил медицинское образование, однако по специальности не работал. Так, согласно статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, но в этой же статье содержится оговорка, что это право может быть ограничено для охраны морали и защиты репутации или прав других лиц. Конечно, у Евросуда сложилась практика применения статьи 10 Конвенции, согласно которой границы критики чиновников гораздо шире, чем частных лиц, поскольку соглашаясь на государственную должность, чиновники согласились с неизбежной и нелицеприятной критикой их деятельности и бездеятельности. Например, есть решение Евросуда в деле "Скалка против Польши", где заключенный в письме из тюрьмы резко отозвался о своих судьях: http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 1864119667 https://www.lawmix.ru/vas/133178
Остается пожелать автору статьи, чтобы в его случае украинские чиновники учли практику Евросуда, хотя следует признать, что, с точки зрения соблюдения прав человека, Украина, к сожалению, отстает не только от западноевропейских демократий, но даже и от Польши.
P.S. В той час, коли я складав свій коментар, на гілці, на жаль, виникло порушення статті 10 Конвенції, адже свобода вираження поглядів обмежена охороною моралі і захистом прав інших (саме приватних) осіб
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 07 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.
Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю.
И тут блат. Одна известная одесская частная клиника. И зарплата хорошая. И даже не в качестве лекаря, ибо еще диплома нет, а анализы всякие ПЦР отвозит, на телефоне сидит в приёмном отделении, то есть на подхвате фактически.
beee можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України