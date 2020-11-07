Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2128212921302131 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 55 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 24% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 9% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 51% 28 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 9 Всього голосів : 55 Додано: Суб 07 лис, 2020 22:59 ЛАД написав: budivelnik написав: Zradio написав: Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Нет, родное сердце, я так назвал твою неумеренную страсть к навязыванию своей правды всем остальным. [/b] Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?

Так ти флудераст... тільки флуде-поміняй на 3,14... Ти навязування Державної Мови називаєш флудом?Так ти флудераст... тільки-поміняй на 3,14...

Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку). Последнюю фразу примените к себе и идите на политмусорку (ветку).

1 Не вказуй що мені робити - і я не покажу куди тобі йти

2 Ти сам повідомленням вище признав що я обговорюю боротьбу з короновірусом..

Тільки для тебе - боротьба це переливання з пустого в порожнє

Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.

Поки що ти і тобі подібні - програєте. 1 Не вказуй що мені робити - і я не покажу куди тобі йти2 Ти сам повідомленням вище признав що я обговорюю боротьбу з короновірусом..Тільки для тебе - боротьба це переливання з пустого в порожнєДля мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.Поки що ти і тобі подібні - програєте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23470 З нами з: 15.01.09 Подякував: 190 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 23:18 freeze написав:

Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. tumos Повідомлень: 1257 З нами з: 12.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 23:32 stargazer написав: Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/11/6/7272647/ Колега Євген ZZZZZZ опублікував на УП свої думки щодо статистики і її затримок в часі

Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.

Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.

Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. При этом подчеркну, что у меня негативное отношение и к министру здравоохранения, который, хотя и получил медицинское образование, однако по специальности не работал.

Так, согласно статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, но в этой же статье содержится оговорка, что это право может быть ограничено для охраны морали и защиты репутации или прав других лиц.

Конечно, у Евросуда сложилась практика применения статьи 10 Конвенции, согласно которой границы критики чиновников гораздо шире, чем частных лиц, поскольку соглашаясь на государственную должность, чиновники согласились с неизбежной и нелицеприятной критикой их деятельности и бездеятельности.

Например, есть решение Евросуда в деле "Скалка против Польши", где заключенный в письме из тюрьмы резко отозвался о своих судьях:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 1864119667

https://www.lawmix.ru/vas/133178



Остается пожелать автору статьи, чтобы в его случае украинские чиновники учли практику Евросуда, хотя следует признать, что, с точки зрения соблюдения прав человека, Украина, к сожалению, отстает не только от западноевропейских демократий, но даже и от Польши.



P.S. В той час, коли я складав свій коментар, на гілці, на жаль, виникло порушення статті 10 Конвенції, адже свобода вираження поглядів обмежена охороною моралі і захистом прав інших (саме приватних) осіб Не буду дискутировать с автором статьи по ее сути.Правовую статистику, в отличие от большинства остальных юридических дисциплин, я не жаловал еще в ВУЗе. Поэтому статистике по COVID также не повезло, тем более, что у меня уже сложилось негативное отношение к нему.Замечание касается концовки статьи, в которой автор высказал свое мнение о министре здравоохранения. При этом подчеркну, что у меня негативное отношение и к министру здравоохранения, который, хотя и получил медицинское образование, однако по специальности не работал.Так, согласно статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, но в этой же статье содержится оговорка, что это право может быть ограничено для охраны морали и защиты репутации или прав других лиц.Конечно, у Евросуда сложилась практика применения статьи 10 Конвенции, согласно которой границы критики чиновников гораздо шире, чем частных лиц, поскольку соглашаясь на государственную должность, чиновники согласились с неизбежной и нелицеприятной критикой их деятельности и бездеятельности.Например, есть решение Евросуда в деле "Скалка против Польши", где заключенный в письме из тюрьмы резко отозвался о своих судьях:Остается пожелать автору статьи, чтобы в его случае украинские чиновники учли практику Евросуда, хотя следует признать, что, с точки зрения соблюдения прав человека, Украина, к сожалению, отстает не только от западноевропейских демократий, но даже и от Польши.P.S. В той час, коли я складав свій коментар, на гілці, на жаль, виникло порушення статті 10 Конвенції, адже свобода вираження поглядів обмежена охороною моралі і захистом прав інших (саме приватних) осіб Востаннє редагувалось Igneus в Суб 07 лис, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 776 З нами з: 29.08.18 Подякував: 330 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 23:50 budivelnik написав: Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.

Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.



Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу? Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длббДо каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу? zРадио

Повідомлень: 8166 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1494 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 7 5 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 23:51 tumos написав: freeze написав:

Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя. Их уже вроде давно туда мобилизовали, у меня у знакомого дочка третьекурсница медуниверситета уже несколько месяцев мобилизована в коронавирусное отделение, отказаться было нельзя.

Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю. Если не секрет, то в какую больницу и в качестве кого ? На ответе не настаиваю.



И тут блат. Одна известная одесская частная клиника. И зарплата хорошая. И даже не в качестве лекаря, ибо еще диплома нет, а анализы всякие ПЦР отвозит, на телефоне сидит в приёмном отделении, то есть на подхвате фактически. И тут блат.Одна известная одесская частная клиника. И зарплата хорошая. И даже не в качестве лекаря, ибо еще диплома нет, а анализы всякие ПЦР отвозит, на телефоне сидит в приёмном отделении, то есть на подхвате фактически. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 19051 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4558 раз. Подякували: 7287 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01 beee можна фото там где штамы вируса указаны ? если еще не выбросили "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2938 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5766 раз. Подякували: 605 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лис, 2020 00:01 zРадио написав: budivelnik написав: Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.

Для мене - це визначення чиї підходи (європейські чи проросійські) приводять до кращих результатів.



Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длбб До каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу? Это у тебя внутри Украины действуют европейские и пророссийские подходы к борьбе с коронавирусом в зависимости от региона??? Сказочный длббДо каких пор ты будешь разделять страну по любому вопросу?

О какой широте взгляда может идти речь, когда в одном полушарии - "колбаса", в другом "мова" и все это подогрето нетерпимостью к любому иному мировоззрению. О какой широте взгляда может идти речь, когда в одном полушарии - "колбаса", в другом "мова" и все это подогрето нетерпимостью к любому иному мировоззрению. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 10117 З нами з: 03.11.08 Подякував: 777 раз. Подякували: 2224 раз. Профіль 1 6 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2128212921302131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliian Дед Мороз і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 726 , 727 , 728

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7279 1674377

Дед Мороз Суб 07 лис, 2020 01:41